«Прорвалися» 20 вантажівок: яка ситуація на волинських пунктах пропуску на кордоні з Польщею. ВІДЕО





Про ситуацію на пунктах пропуску станом на 19 лютого Валентина Черниш.



Зі слів Валентини Черниш, якщо з початком блокади замість звичних 600 вантажів на в’їзд в Україну митники оформляли 100, а на виїзд до 20 автівок, то 18 лютого рух був повністю зупинений в обидві сторони.



"За ніч майже 20 вантажівок таки прорвалися. Ми дивилися які там вантажі. Це, всього-на-всього, 5 комерційних. Все решта — або гуманітарна або швидкопсувна продукція. Я так розумію, що їх просто пошкодували, бо там була і жива худоба і свіжозрізані квіти", — говорить речниця.



За даними волинських митників, зранку, 19 лютого, ситуація на пункті пропуску не покращилася, у черзі на в’їзд до України у Дорогуську наразі 600 автівок, в електронній черзі на виїзд — 730.



Яка ситуація на "Устилуг-Зосин"

У пункті пропуску "Устилуг-Зосин" польські протестувальники поки дотримуються попередніх обіцянок і пропускають за годину по 3 вантажі до 7 тонн. Однак черга на митне оформлення постійно накопичується. На виїзд очікує 50 ваговозів, пасажирської черги, зі слів Валентини Черниш, немає.



Також біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" триває мирна акція протесту українських перевізників, які з 15 лютого зібралися у відповідь на дії польських фермерів. Як телефоном розповів керівник громадської організації «Перевізники Західного Регіону» Віталій Коценко, за минулу добу українські мітингувальники не спинили жодної польської автівки, що намагалася б об’їхати чергу з українських авто, що застрягли у польській блокаді.







Що відомо про блокування польсько-українського кордону

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.



Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.



Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.



12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".



15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією.



ЧИТАТИ ЩЕ: Розрізали замки болгарками: поляки висипали зерно з українських фур на волинському пункті пропуску

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу, 18 лютого, через міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" не пропустили жоден ваговоз. У ще одному заблокованому пункті пропуску, "Устилуг-Зосин", накопичується черга на митне оформлення.Про ситуацію на пунктах пропуску станом на 19 лютого Суспільному розповіла речниця Волинської митниціЗі слів Валентини Черниш, якщо з початком блокади замість звичних 600 вантажів на в’їзд в Україну митники оформляли 100, а на виїзд до 20 автівок, то 18 лютого рух був повністю зупинений в обидві сторони."За ніч майже 20 вантажівок таки прорвалися. Ми дивилися які там вантажі. Це, всього-на-всього, 5 комерційних. Все решта — або гуманітарна або швидкопсувна продукція. Я так розумію, що їх просто пошкодували, бо там була і жива худоба і свіжозрізані квіти", — говорить речниця.За даними волинських митників, зранку, 19 лютого, ситуація на пункті пропуску не покращилася, у черзі на в’їзд до України у Дорогуську наразі 600 автівок, в електронній черзі на виїзд — 730.У пункті пропуску "Устилуг-Зосин" польські протестувальники поки дотримуються попередніх обіцянок і пропускають за годину по 3 вантажі до 7 тонн. Однак черга на митне оформлення постійно накопичується. На виїзд очікує 50 ваговозів, пасажирської черги, зі слів Валентини Черниш, немає.Також біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" триває мирна акція протесту українських перевізників, які з 15 лютого зібралися у відповідь на дії польських фермерів. Як телефоном розповів керівник громадської організації «Перевізники Західного Регіону» Віталій Коценко, за минулу добу українські мітингувальники не спинили жодної польської автівки, що намагалася б об’їхати чергу з українських авто, що застрягли у польській блокаді.У Польщі фермери 9 лютого розпочалиАкція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною:, "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів",. Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію