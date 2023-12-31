«Прорвалися» 20 вантажівок: яка ситуація на волинських пунктах пропуску на кордоні з Польщею. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
За добу, 18 лютого, через міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" не пропустили жоден ваговоз. У ще одному заблокованому пункті пропуску, "Устилуг-Зосин", накопичується черга на митне оформлення.
Про ситуацію на пунктах пропуску станом на 19 лютого Суспільному розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
Зі слів Валентини Черниш, якщо з початком блокади замість звичних 600 вантажів на в’їзд в Україну митники оформляли 100, а на виїзд до 20 автівок, то 18 лютого рух був повністю зупинений в обидві сторони.
"За ніч майже 20 вантажівок таки прорвалися. Ми дивилися які там вантажі. Це, всього-на-всього, 5 комерційних. Все решта — або гуманітарна або швидкопсувна продукція. Я так розумію, що їх просто пошкодували, бо там була і жива худоба і свіжозрізані квіти", — говорить речниця.
За даними волинських митників, зранку, 19 лютого, ситуація на пункті пропуску не покращилася, у черзі на в’їзд до України у Дорогуську наразі 600 автівок, в електронній черзі на виїзд — 730.
Яка ситуація на "Устилуг-Зосин"
У пункті пропуску "Устилуг-Зосин" польські протестувальники поки дотримуються попередніх обіцянок і пропускають за годину по 3 вантажі до 7 тонн. Однак черга на митне оформлення постійно накопичується. На виїзд очікує 50 ваговозів, пасажирської черги, зі слів Валентини Черниш, немає.
Також біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" триває мирна акція протесту українських перевізників, які з 15 лютого зібралися у відповідь на дії польських фермерів. Як телефоном розповів керівник громадської організації «Перевізники Західного Регіону» Віталій Коценко, за минулу добу українські мітингувальники не спинили жодної польської автівки, що намагалася б об’їхати чергу з українських авто, що застрягли у польській блокаді.
Що відомо про блокування польсько-українського кордону
У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.
Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.
Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.
12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".
15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією.
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Про ситуацію на пунктах пропуску станом на 19 лютого Суспільному розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
Зі слів Валентини Черниш, якщо з початком блокади замість звичних 600 вантажів на в’їзд в Україну митники оформляли 100, а на виїзд до 20 автівок, то 18 лютого рух був повністю зупинений в обидві сторони.
"За ніч майже 20 вантажівок таки прорвалися. Ми дивилися які там вантажі. Це, всього-на-всього, 5 комерційних. Все решта — або гуманітарна або швидкопсувна продукція. Я так розумію, що їх просто пошкодували, бо там була і жива худоба і свіжозрізані квіти", — говорить речниця.
За даними волинських митників, зранку, 19 лютого, ситуація на пункті пропуску не покращилася, у черзі на в’їзд до України у Дорогуську наразі 600 автівок, в електронній черзі на виїзд — 730.
Яка ситуація на "Устилуг-Зосин"
У пункті пропуску "Устилуг-Зосин" польські протестувальники поки дотримуються попередніх обіцянок і пропускають за годину по 3 вантажі до 7 тонн. Однак черга на митне оформлення постійно накопичується. На виїзд очікує 50 ваговозів, пасажирської черги, зі слів Валентини Черниш, немає.
Також біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" триває мирна акція протесту українських перевізників, які з 15 лютого зібралися у відповідь на дії польських фермерів. Як телефоном розповів керівник громадської організації «Перевізники Західного Регіону» Віталій Коценко, за минулу добу українські мітингувальники не спинили жодної польської автівки, що намагалася б об’їхати чергу з українських авто, що застрягли у польській блокаді.
Що відомо про блокування польсько-українського кордону
У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.
Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.
Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.
12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".
15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією.
ЧИТАТИ ЩЕ: Розрізали замки болгарками: поляки висипали зерно з українських фур на волинському пункті пропуску
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