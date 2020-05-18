Волинянин хотів завезти в Україну понад 8 мільйонів гривень
Сьогодні, 22:48
37-річний волинянин намагався незаконно ввезти до України велику суму валюти гривні, однак його зупинили на посту "Устилуг" під час проходження митного контролю.
Про це повідомляють у Волинській митниці.
Купюри містилися у відділенні для інструментів багажного відсіку легкової "Шкоди Октавіа", якою чоловік в'їжджав "зеленим коридором". У загорнутих у чорну плівку пакетах, за словами порушника, міститься понад 8 млн грн.
Митники на часі проводять перерахунок грошей та фіксують правопорушення. Попередня кваліфікація - недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування.
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Про це повідомляють у Волинській митниці.
Купюри містилися у відділенні для інструментів багажного відсіку легкової "Шкоди Октавіа", якою чоловік в'їжджав "зеленим коридором". У загорнутих у чорну плівку пакетах, за словами порушника, міститься понад 8 млн грн.
Митники на часі проводять перерахунок грошей та фіксують правопорушення. Попередня кваліфікація - недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування.
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