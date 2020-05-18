Волинянин хотів завезти в Україну понад 8 мільйонів гривень

37-річний волинянин намагався незаконно ввезти до України велику суму валюти гривні, однак його зупинили на посту "Устилуг" під час проходження митного контролю.Про це повідомляють у Волинській митниці.Купюри містилися у відділенні для інструментів багажного відсіку легкової "Шкоди Октавіа", якою чоловік в'їжджав "зеленим коридором". У загорнутих у чорну плівку пакетах, за словами порушника, міститься понад 8 млн грн.Митники на часі проводять перерахунок грошей та фіксують правопорушення. Попередня кваліфікація - недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування.