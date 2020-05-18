Волинянин хотів завезти в Україну понад 8 мільйонів гривень

Волинянин хотів завезти в Україну понад 8 мільйонів гривень
37-річний волинянин намагався незаконно ввезти до України велику суму валюти гривні, однак його зупинили на посту "Устилуг" під час проходження митного контролю.

Про це повідомляють у Волинській митниці.

Купюри містилися у відділенні для інструментів багажного відсіку легкової "Шкоди Октавіа", якою чоловік в'їжджав "зеленим коридором". У загорнутих у чорну плівку пакетах, за словами порушника, міститься понад 8 млн грн.
Волинянин хотів завезти в Україну понад 8 мільйонів гривень

Митники на часі проводять перерахунок грошей та фіксують правопорушення. Попередня кваліфікація - недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування.
Волинянин хотів завезти в Україну понад 8 мільйонів гривень
Волинянин хотів завезти в Україну понад 8 мільйонів гривень
Волинянин хотів завезти в Україну понад 8 мільйонів гривень
Волинянин хотів завезти в Україну понад 8 мільйонів гривень

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, кордон, порушник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США можуть передати Україні потужні ATACMS
Сьогодні, 23:17
Волинянин хотів завезти в Україну понад 8 мільйонів гривень
Сьогодні, 22:48
«Прорвалися» 20 вантажівок: яка ситуація на волинських пунктах пропуску на кордоні з Польщею. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
У Луцьку спіймали водія маршрутки, який їздив без «категорії». ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
Удар дрона-камікадзе: на Донеччині загинув воїн з Волині Віктор Самолюк
Сьогодні, 21:16
Схожі новини
27-річний волинян зробив «бізнес» на переправленні нелегалів в Євросоюз 27-річний волинян зробив «бізнес» на переправленні нелегалів в Євросоюз
18 травень, 2020, 12:07
«Прорвалися» 20 вантажівок: яка ситуація на волинських пунктах пропуску на кордоні з Польщею. ВІДЕО «Прорвалися» 20 вантажівок: яка ситуація на волинських пунктах пропуску на кордоні з Польщею. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
Скільки польських вантажівок зупинили протестувальники на «Ягодині» за день. ВІДЕО Скільки польських вантажівок зупинили протестувальники на «Ягодині» за день. ВІДЕО
15 лютий, 21:16
Укріплення кордону на Волині обійдеться у 1,5 мільярда Укріплення кордону на Волині обійдеться у 1,5 мільярда
15 лютий, 17:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
США можуть передати Україні потужні ATACMS
Сьогодні, 23:17
 0
Волинянин хотів завезти в Україну понад 8 мільйонів гривень
Сьогодні, 22:48
 0
«Прорвалися» 20 вантажівок: яка ситуація на волинських пунктах пропуску на кордоні з Польщею. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
 0
У Луцьку спіймали водія маршрутки, який їздив без «категорії». ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
 0
Удар дрона-камікадзе: на Донеччині загинув воїн з Волині Віктор Самолюк
Сьогодні, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8