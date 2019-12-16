У Луцьку спіймали водія маршрутки, який їздив без «категорії». ВІДЕО

У Луцьку патрульні притягнули до відповідальності водія автобуса, який не мав права керування цим транспортним засобом.Повідомили у патрульній поліції Волині.18 лютого, патрулюючи вулицею Львівською, інспектори виявили міській автобус, керманич якого порушив правила дорожнього руху, а саме не увімкнув відповідний покажчик повороту. Під час перевірки документів патрульними було встановлено, що шофер немає відповідної категорії, яка б дозволяла йому керувати цим транспортом.На водія поліцейські склали дві постанови:- за ч. 2 ст. 122 (Порушення користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУпАП;- та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.