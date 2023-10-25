США можуть передати Україні потужні ATACMS
Сьогодні, 23:17
Адміністрація президента США Джо Байдена працює над передачею Україні нових потужних балістичних ракети великої дальності.
З кінця минулого року США надають Україні армійські тактичні ракетні комплекси ATACMS. Але поки передавали лише старі ATACMS середньої дальності, передає "Газета ua", посилаючись на NBC News.
Тепер у Вашингтоні схиляються до відправки більш далекобійної версії ракети. Українські війська завдяки цьому зможуть атакувати далі у межах окупованого Кримського півострова.
Джерела у Пентагоні кажуть, що у США обмежений запас ATACMS і що вони навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення американських запасів.
Два американських чиновники пояснили, що якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування України, США можуть включити далекобійні системи ATACMS до одного з перших пакетів військової допомоги, оплаченого з цих коштів.
Є також боєприпаси та артилерія, які негайно відправлять в Україну, якщо фінансування схвалять.
Палата представників Сполучених Штатів Америки вирішила піти на перерву до 28 лютого. При цьому законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню так і не був проголосований.
Президент США Джо Байден різко висловився щодо цієї двотижневої перерви. За його словами, "нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута".
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З кінця минулого року США надають Україні армійські тактичні ракетні комплекси ATACMS. Але поки передавали лише старі ATACMS середньої дальності, передає "Газета ua", посилаючись на NBC News.
Тепер у Вашингтоні схиляються до відправки більш далекобійної версії ракети. Українські війська завдяки цьому зможуть атакувати далі у межах окупованого Кримського півострова.
Джерела у Пентагоні кажуть, що у США обмежений запас ATACMS і що вони навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення американських запасів.
Два американських чиновники пояснили, що якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування України, США можуть включити далекобійні системи ATACMS до одного з перших пакетів військової допомоги, оплаченого з цих коштів.
Є також боєприпаси та артилерія, які негайно відправлять в Україну, якщо фінансування схвалять.
Палата представників Сполучених Штатів Америки вирішила піти на перерву до 28 лютого. При цьому законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню так і не був проголосований.
Президент США Джо Байден різко висловився щодо цієї двотижневої перерви. За його словами, "нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута".
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