США можуть передати Україні потужні ATACMS

Джо Байдена працює над передачею Україні нових потужних балістичних ракети великої дальності.



З кінця минулого року США надають Україні армійські тактичні ракетні комплекси ATACMS. Але поки передавали лише старі ATACMS середньої дальності, передає



Тепер у Вашингтоні схиляються до відправки більш далекобійної версії ракети. Українські війська завдяки цьому зможуть атакувати далі у межах окупованого Кримського півострова.



Джерела у Пентагоні кажуть, що у США обмежений запас ATACMS і що вони навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення американських запасів.



Два американських чиновники пояснили, що якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування України, США можуть включити далекобійні системи ATACMS до одного з перших пакетів військової допомоги, оплаченого з цих коштів.



Є також боєприпаси та артилерія, які негайно відправлять в Україну, якщо фінансування схвалять.



Палата представників Сполучених Штатів Америки вирішила піти на перерву до 28 лютого. При цьому законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню так і не був проголосований.



Президент США Джо Байден різко висловився щодо цієї двотижневої перерви. За його словами, "нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністрація президента СШАпрацює над передачею Україні нових потужних балістичних ракети великої дальності.З кінця минулого року США надають Україні армійські тактичні ракетні комплекси ATACMS. Але поки передавали лише старі ATACMS середньої дальності, передає "Газета ua" , посилаючись на NBC News.Тепер у Вашингтоні схиляються до відправки більш далекобійної версії ракети. Українські війська завдяки цьому зможуть атакувати далі у межах окупованого Кримського півострова.Джерела у Пентагоні кажуть, що у США обмежений запас ATACMS і що вони навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення американських запасів.Два американських чиновники пояснили, що якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування України, США можуть включити далекобійні системи ATACMS до одного з перших пакетів військової допомоги, оплаченого з цих коштів.Є також боєприпаси та артилерія, які негайно відправлять в Україну, якщо фінансування схвалять.Палата представників Сполучених Штатів Америки вирішила піти на перерву до 28 лютого. При цьому законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню так і не був проголосований.Президент США Джо Байден різко висловився щодо цієї двотижневої перерви. За його словами, "нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута".

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