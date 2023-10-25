США можуть передати Україні потужні ATACMS

США можуть передати Україні потужні ATACMS
Адміністрація президента США Джо Байдена працює над передачею Україні нових потужних балістичних ракети великої дальності.

З кінця минулого року США надають Україні армійські тактичні ракетні комплекси ATACMS. Але поки передавали лише старі ATACMS середньої дальності, передає "Газета ua", посилаючись на NBC News.

Тепер у Вашингтоні схиляються до відправки більш далекобійної версії ракети. Українські війська завдяки цьому зможуть атакувати далі у межах окупованого Кримського півострова.

Джерела у Пентагоні кажуть, що у США обмежений запас ATACMS і що вони навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення американських запасів.

Два американських чиновники пояснили, що якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування України, США можуть включити далекобійні системи ATACMS до одного з перших пакетів військової допомоги, оплаченого з цих коштів.

Є також боєприпаси та артилерія, які негайно відправлять в Україну, якщо фінансування схвалять.

Палата представників Сполучених Штатів Америки вирішила піти на перерву до 28 лютого. При цьому законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню так і не був проголосований.

Президент США Джо Байден різко висловився щодо цієї двотижневої перерви. За його словами, "нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута".

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Теги: Україна, США, війна, ракети
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