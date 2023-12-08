Угорщина не блокуватиме 13-ий пакет санкцій ЄС





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За словами голови угорського МЗС, всі елементи 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії, які "шкодять угорським інтересам", були вилучені, тому Угорщина не виступатиме проти його схвалення. Але він не оминув звичної критики політики ЄС.



"Основоположні економічні інтереси Угорщини не зачіпаються конкретними заходами в списку санкцій, але проблема набагато більша: ЄС продовжує стратегію, яка повністю провалилася, яка не наближає нас до миру, а віддаляє від нього", – вважає Сійярто.



На його думку, попередні пакети санкцій лише завдали шкоди економіці Євросоюзу, де "все ще панує воєнний психоз", хоча "вже зараз зрозуміло", що війна в Україні не завершиться військовим шляхом.



13-й пакет санкцій ЄС проти Росії мав бути ухвалений міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі 19 лютого. За даними ЗМІ, у ньому також можуть бути санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які вона використовує проти України.



Минулого тижня стало відомо, що Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Один із посадовців розповів, що Угорщина не погодилась із новими санкціями через наявність у списку китайських компаній.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн ЄС 19 лютого заявив, що Будапешт не блокуватиме тринадцятий пакет санкцій проти Росії.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на слова Сійярто під час пресконференціїЗа словами голови угорського МЗС, всі елементи 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії, які "шкодять угорським інтересам", були вилучені, тому Угорщина не виступатиме проти його схвалення. Але він не оминув звичної критики політики ЄС."Основоположні економічні інтереси Угорщини не зачіпаються конкретними заходами в списку санкцій, але проблема набагато більша: ЄС продовжує стратегію, яка повністю провалилася, яка не наближає нас до миру, а віддаляє від нього", – вважає Сійярто.На його думку, попередні пакети санкцій лише завдали шкоди економіці Євросоюзу, де "все ще панує воєнний психоз", хоча "вже зараз зрозуміло", що війна в Україні не завершиться військовим шляхом.13-й пакет санкцій ЄС проти Росії мав бути ухвалений міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі 19 лютого. За даними ЗМІ, у ньому також можуть бути санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які вона використовує проти України.Минулого тижня стало відомо, що Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Один із посадовців розповів, що Угорщина не погодилась із новими санкціями через наявність у списку китайських компаній.

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