У волинському місті хочуть перенести братську могилу радянських військових

У місті Володимирі хочуть перенести братську могилу радянських воїнів, пам’ятник на честь радянських воїнів, партизан та підпільників.Про це повідомляють на сайті міста Володимира.19 лютого відбулось засідання постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин, лісових та водних ресурсів і агропромислового комплексу у складі депутатів Миколи Юнака, Віктора Яроша, Мирослави Чайковської, Андрія Гнатюка та Антоніни Лук’янюк.Одним із питань порядку денного, яке розглянуть на кожній із постійних комісій, був проєкт рішення «Про перенесення пам’ятки історії місцевого значення «Могила братська радянських воїнів, пам’ятник на честь радянських воїнів, партизан та підпільників». Тему перенесення даного захоронення з площі Героїв неодноразово порушувала громадськість міста.«У зв’язку з численними воєнними злочинами російських військових, здійснених в ході російсько-української війни, в українському суспільстві справедливо загострилося сприйняття монументів, які стосуються радянської історії та культури. В Україні активно поширюються ініціативи щодо їхнього усунення з публічного простору українських міст і сіл. Прийняті Верховною Радою України ряд законопроєктів створили правове підґрунтя для цього. А саме, положенням 6 статті 5 Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії” передбачено демонтаж (вилучення) пам’ятників, пам’ятних знаків, що символізують російську імперію, розташованих на території місць почесного поховання за межами кладовищ з публічного простору», – ідеться у пояснювальній записці до проєкту рішення.Отже, члени земельної комісії погодились із доцільністю перенесення вищезазначеної пам’ятки. Згідно з проєктом рішення, управління з гуманітарних питань має забезпечити виготовлення необхідної для цього облікової та науково-проєктної документації, а також звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо надання відповідного дозволу.