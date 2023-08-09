Луцька громада передала військовим на Херсонщину мікроавтобус. ФОТО, ВІДЕО

Луцька громада передала військовим на Херсонщину мікроавтобус. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку відбулася передача чергового траспортного засобу для потреб Збройних сил України. Цього разу це мікроавтобус Volkswagen Transporter Т4, придбаний відповідно до запиту в/ч А 4100. С

19 лютого, Луцький міський голова Ігор Поліщук передав його представникам військової частини. Із Луцька він поїде на Херсонщину, де посилить пересувні вогневі групи, - повідомляють у міській раді.

“Зараз там дуже складна ситуація і є необхідність у транспорті, – повідомив міський голова. – Військова частина звернулися до нас, і ми оперативно придбали цей мікроавтобус”.

Як зазначив керівник громади, бус – монопривідний, на дизельному ходу, пройшов технічний огляд, фарбування і готовий до виконання бойових завдань.

За словами представників військової частини, на полі бою мікроавтобус буде використовуватися для підвезення боєкомплекту.



Volkswagen Transporter придбано за рахунок одноденного заробітку працівників Луцької міської ради. Нагадаємо, що з перших місяців повномасштабного вторгнення трудовий колектив міськради жертвує частину свого заробітку на підтримку Збройних сил України.


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Теги: Волинь, Луцьк, Херсонщина, війна, авто, допомога, Кринки
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