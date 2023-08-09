Луцька громада передала військовим на Херсонщину мікроавтобус. ФОТО, ВІДЕО

У Луцьку відбулася передача чергового траспортного засобу для потреб Збройних сил України. Цього разу це мікроавтобус Volkswagen Transporter Т4, придбаний відповідно до запиту в/ч А 4100. С19 лютого, Луцький міський голова Ігор Поліщук передав його представникам військової частини. Із Луцька він поїде на Херсонщину, де посилить пересувні вогневі групи, - повідомляють у міській раді.“Зараз там дуже складна ситуація і є необхідність у транспорті, – повідомив міський голова. – Військова частина звернулися до нас, і ми оперативно придбали цей мікроавтобус”.Як зазначив керівник громади, бус – монопривідний, на дизельному ходу, пройшов технічний огляд, фарбування і готовий до виконання бойових завдань.За словами представників військової частини, на полі бою мікроавтобус буде використовуватися для підвезення боєкомплекту.Volkswagen Transporter придбано за рахунок одноденного заробітку працівників Луцької міської ради. Нагадаємо, що з перших місяців повномасштабного вторгнення трудовий колектив міськради жертвує частину свого заробітку на підтримку Збройних сил України.