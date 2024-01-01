Волинянка завоювала бронзу на чемпіонаті України з фехтування на візках

Волинянка завоювала бронзу на чемпіонаті України з фехтування на візках
Спортсменка з Волині Марія Іванчик завоювала ще одну медаль на чемпіонаті України з фехтування на візках серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.

Про це повідомляють у Центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь.

Так, бронзова медаль стала для Марії Іванчик третьою на чемпіонаті України з фехтування на візках (УОРА) у Києві.

На завершальному етапі чемпіонату України з фехтування серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату волинянка Марія Іванчик завоювала бронзову нагороду. Раніше спортсменка здобула дві срібні нагороди у виді програми "шпага" та "шабля".

Як розповів Суспільному тренер фехтувальниці, заслужений майстер спорту України Олексій Сундієв, цей чемпіонат України — перші змагання, які відбулися від початку повномасштабної війни.

"Велика частина збірної України з фехтування на візках та спортсмени виїхали за кордон, у тому числі Марія. Вона зараз тренується з основною частиною української збірної в Німеччині, в місті Росток, а коли є можливість — приїжджає до Луцька. Ці змагання для неї успішні", — сказав тренер-викладач.
Спортсменка з Волині

Довідково: Марія Іванчик із Підгайцівської громади. Дівчина є майстром спорту з фехтування на візках та двічі бронзова призерка Кубка світу в Австрії, а також багаторазова призерка чемпіонатів України.

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Теги: Волинь, Підгайці, фехтування на візках, Україна
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