Волинянка завоювала бронзу на чемпіонаті України з фехтування на візках

Марія Іванчик завоювала ще одну медаль на чемпіонаті України з фехтування на візках серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.



Про це повідомляють у Центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь.



Так, бронзова медаль стала для Марії Іванчик третьою на чемпіонаті України з фехтування на візках (УОРА) у Києві.



На завершальному етапі чемпіонату України з фехтування серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату волинянка Марія Іванчик завоювала бронзову нагороду. Раніше спортсменка здобула дві срібні нагороди у виді програми "шпага" та "шабля".



Як розповів Олексій Сундієв, цей чемпіонат України — перші змагання, які відбулися від початку повномасштабної війни.



"Велика частина збірної України з фехтування на візках та спортсмени виїхали за кордон, у тому числі Марія. Вона зараз тренується з основною частиною української збірної в Німеччині, в місті Росток, а коли є можливість — приїжджає до Луцька. Ці змагання для неї успішні", — сказав тренер-викладач.

Спортсменка з Волині



Довідково: Марія Іванчик із Підгайцівської громади. Дівчина є майстром спорту з фехтування на візках та двічі бронзова призерка Кубка світу в Австрії, а також багаторазова призерка чемпіонатів України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсменка з Волинізавоювала ще одну медаль на чемпіонаті України з фехтування на візках серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.Про це повідомляють у Центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь.Так, бронзова медаль стала для Марії Іванчик третьою на чемпіонаті України з фехтування на візках (УОРА) у Києві.На завершальному етапі чемпіонату України з фехтування серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату волинянка Марія Іванчик завоювала бронзову нагороду. Раніше спортсменкаЯк розповів Суспільному тренер фехтувальниці, заслужений майстер спорту України, цей чемпіонат України — перші змагання, які відбулися від початку повномасштабної війни."Велика частина збірної України з фехтування на візках та спортсмени виїхали за кордон, у тому числі Марія. Вона зараз тренується з основною частиною української збірної в Німеччині, в місті Росток, а коли є можливість — приїжджає до Луцька. Ці змагання для неї успішні", — сказав тренер-викладач.Спортсменка з ВолиніДовідково: Марія Іванчик із Підгайцівської громади. Дівчина є майстром спорту з фехтування на візках та двічі бронзова призерка Кубка світу в Австрії, а також багаторазова призерка чемпіонатів України.

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