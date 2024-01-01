ППО вночі збила всі 23 російських ударних безпілотників

ППО вночі збила всі 23 російських ударних безпілотників
У ніч на 20 лютого 2024 року противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Бєлгородська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька обл.) та 23-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – рф.).

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито усі 23 «шахеди» в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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