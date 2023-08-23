Форвард із Луцька дебютував у Першій лізі Англії

Форвард із Луцька дебютував у Першій лізі Англії
Уродженець Луцька та вихованець луцької "Волині" Антон Дудік дебютував у Першій лізі Англії.

Про це повідомляють на сторінці FC Volyn Lutsk.

Цими вихідними на Туманному Альбіоні відбувся ще один дебют вихованця ДЮФШ Волинь Антона Дудіка за англійський клуб "Карлайл Юнайтед".Антон вийшов на заміну у грі проти "Кембридж Юнайтед" на 64-й хвилині матчу.

Своє навчання у школі Волині розпочав у 2012 році та відіграв усі чотири сезони ДЮФЛ України.Тренувався під керівництвом тренерів Альберта Мікояна,Володимира Байсаровича,Романа Степанова та діючого тренера ДЮФШ Олександра Антонюка.

У кінці грудня Антон Дудік підписав професійний контракт з "Карлайл Юнайтед". Угода діятиме до кінця сезону.

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Теги: Волинь, Луцьк, Антон Дудік, футбол, Англія
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