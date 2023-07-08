Футболіст з Луцька гратиме у третьому футбольному дивізіоні Англії

Футболіст з Луцька гратиме у третьому футбольному дивізіоні Англії
Лучанин Антон Дудік підписав контракт із клубом третього англійського дивізіону "Карлайл Юнайтед" до кінця сезону.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

19-річний Дудик раніше представляв луцьку "Волинь" і донецький "Шахтар" в Україні, а також польський "Шльонськ Вроцлав", перш ніж переїхати в Англію.

Менеджер команди Пол Сімпсон розповів, що волинський футболіст тренувався з клубом протягом останніх кількох місяців за рекомендацією агента. Зараз Антон почне тренуватися з молодіжною командою.

"Він показав, що в нього достатньо сил, щоб брати участь у тренуваннях першої команди, тому він неодноразово тренувався з нами. Я просто думаю, що в ньому є щось, на що варто звернути увагу і залишити його в команді надовго, поки ми намагаємося його розвивати. Він ще не готовий до виходу в першу команду, але, безумовно, у нього є реальні перспективи. У нього є досвід роботи у великих клубах України, і я з нетерпінням чекаю, як він буде розвиватися. Крім того, це звучить трохи м'яко, але я думаю, що хлопець заслуговує на шанс, з огляду на те, через що довелося пройти йому і його родині", - підсумував менеджер.

"Ми дамо йому можливість побачити, на що він здатний. Досі було дуже прикро, тому що він не міг грати, але зараз ми перебуваємо в такому становищі, що можемо грати з ним як з гравцем старшого віку в матчах молодіжної команди, а також в іграх Кубка Камберленда.

"Ці ігри дадуть нам можливість як слід розглянути його, а потім подивитися, як він розвиватиметься далі. Ми вважаємо, що він може стати хорошим перспективним гравцем", - прокоментував подію менеджер команди Пол Сімпсон.

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Теги: спорт, футбол, Луцьк, Антон Дудик
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