Волинські волонтери виготовляють евакуаційні візки, стійки для кулеметів та ремонтують човни для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
Волинські волонтери працюють у кузні від початку повномасштабного вторгнення. Нині виготовляють візки для евакуації поранених бійців з поля бою та перевезення бойових комплектів.
За тиждень вдається зробити 20 таких візків, розповів Суспільному волонтер Віктор Камець. Каже: потреба у військових на такі візки велика, волонтери не встигають виконувати всі замовлення.
Нині в цеху в Луцьку складають візки на лижах — бійці попросили такі, аби було легше возити взимку. Відразу тестують їх на прохідність. При потребі — лижі можна замінити на колеса.
Волонтер Андрій каже: розробили конструкцію із максимальною прохідністю.
"Ми вже їх прокатали. Комфортно. Добре це, голова не б’ється, воно підтримує", — говорить чоловік.
Волонтер Андрій Козанюх розповідає, на початку повномасштабного вторгнення у кузні робили протитанкові їжаки, потім — скоби для будівництва бліндажів. Їх кількість, говорить, вже перетнула позначку в 100 тисяч.
"Зараз є потреба в човнах – ремонтуємо, збираємо кошти. Привозимо човни побиті, погнуті — вирізаємо, робимо, варимо. Допомагаємо, чим можемо", — каже волонтер.
Нині робітники складають тестовий варіант причепу для квадроцикла.
В сусідньому цеху – роблять стійки для кулеметів на пікап. Самі придумали конструкцію на опорах, розповідає волонтер Сергій Демих.
Ще одна розробка волонтерів – це кована сокира, що трансформується у лопату. Цей мультитул, каже Віктор Камець, незамінний для піхоти: легкий і функціональний.
Волонтери шукають тих, хто може профінансувати їхні розробки, каже Віктор Камець. Говорить: тоді виробництво візків, сокир та стійок можна було б збільшити й забезпечити потреби військових на передовій. Поки усе купують і майструють самотужки, а зі зборами коштів допомагають знайомі.
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За тиждень вдається зробити 20 таких візків, розповів Суспільному волонтер Віктор Камець. Каже: потреба у військових на такі візки велика, волонтери не встигають виконувати всі замовлення.
Нині в цеху в Луцьку складають візки на лижах — бійці попросили такі, аби було легше возити взимку. Відразу тестують їх на прохідність. При потребі — лижі можна замінити на колеса.
Волонтер Андрій каже: розробили конструкцію із максимальною прохідністю.
"Ми вже їх прокатали. Комфортно. Добре це, голова не б’ється, воно підтримує", — говорить чоловік.
Волонтер Андрій Козанюх розповідає, на початку повномасштабного вторгнення у кузні робили протитанкові їжаки, потім — скоби для будівництва бліндажів. Їх кількість, говорить, вже перетнула позначку в 100 тисяч.
"Зараз є потреба в човнах – ремонтуємо, збираємо кошти. Привозимо човни побиті, погнуті — вирізаємо, робимо, варимо. Допомагаємо, чим можемо", — каже волонтер.
Нині робітники складають тестовий варіант причепу для квадроцикла.
В сусідньому цеху – роблять стійки для кулеметів на пікап. Самі придумали конструкцію на опорах, розповідає волонтер Сергій Демих.
Ще одна розробка волонтерів – це кована сокира, що трансформується у лопату. Цей мультитул, каже Віктор Камець, незамінний для піхоти: легкий і функціональний.
Волонтери шукають тих, хто може профінансувати їхні розробки, каже Віктор Камець. Говорить: тоді виробництво візків, сокир та стійок можна було б збільшити й забезпечити потреби військових на передовій. Поки усе купують і майструють самотужки, а зі зборами коштів допомагають знайомі.
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Волинські волонтери виготовляють евакуаційні візки, стійки для кулеметів та ремонтують човни для військових. ВІДЕО
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