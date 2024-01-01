Волинські волонтери виготовляють евакуаційні візки, стійки для кулеметів та ремонтують човни для військових. ВІДЕО





За тиждень вдається зробити 20 таких візків, розповів Віктор Камець. Каже: потреба у військових на такі візки велика, волонтери не встигають виконувати всі замовлення.



Нині в цеху в Луцьку складають візки на лижах — бійці попросили такі, аби було легше возити взимку. Відразу тестують їх на прохідність. При потребі — лижі можна замінити на колеса.



Волонтер Андрій каже: розробили конструкцію із максимальною прохідністю.



"Ми вже їх прокатали. Комфортно. Добре це, голова не б’ється, воно підтримує", — говорить чоловік.



Волонтер Андрій Козанюх розповідає, на початку повномасштабного вторгнення у кузні робили протитанкові їжаки, потім — скоби для будівництва бліндажів. Їх кількість, говорить, вже перетнула позначку в 100 тисяч.



"Зараз є потреба в човнах – ремонтуємо, збираємо кошти. Привозимо човни побиті, погнуті — вирізаємо, робимо, варимо. Допомагаємо, чим можемо", — каже волонтер.



Нині робітники складають тестовий варіант причепу для квадроцикла.



В сусідньому цеху – роблять стійки для кулеметів на пікап. Самі придумали конструкцію на опорах, розповідає волонтер Сергій Демих.



Ще одна розробка волонтерів – це кована сокира, що трансформується у лопату. Цей мультитул, каже Віктор Камець, незамінний для піхоти: легкий і функціональний.



Волонтери шукають тих, хто може профінансувати їхні розробки, каже Віктор Камець. Говорить: тоді виробництво візків, сокир та стійок можна було б збільшити й забезпечити потреби військових на передовій. Поки усе купують і майструють самотужки, а зі зборами коштів допомагають знайомі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські волонтери працюють у кузні від початку повномасштабного вторгнення. Нині виготовляють візки для евакуації поранених бійців з поля бою та перевезення бойових комплектів.За тиждень вдається зробити 20 таких візків, розповів Суспільному волонтерКаже: потреба у військових на такі візки велика, волонтери не встигають виконувати всі замовлення.Нині в цеху в Луцьку складають візки на лижах — бійці попросили такі, аби було легше возити взимку. Відразу тестують їх на прохідність. При потребі — лижі можна замінити на колеса.Волонтер Андрій каже: розробили конструкцію із максимальною прохідністю."Ми вже їх прокатали. Комфортно. Добре це, голова не б’ється, воно підтримує", — говорить чоловік.Волонтер Андрій Козанюх розповідає, на початку повномасштабного вторгнення у кузні робили протитанкові їжаки, потім — скоби для будівництва бліндажів. Їх кількість, говорить, вже перетнула позначку в 100 тисяч."Зараз є потреба в човнах – ремонтуємо, збираємо кошти. Привозимо човни побиті, погнуті — вирізаємо, робимо, варимо. Допомагаємо, чим можемо", — каже волонтер.Нині робітники складають тестовий варіант причепу для квадроцикла.В сусідньому цеху – роблять стійки для кулеметів на пікап. Самі придумали конструкцію на опорах, розповідає волонтер Сергій Демих.Ще одна розробка волонтерів – це кована сокира, що трансформується у лопату. Цей мультитул, каже Віктор Камець, незамінний для піхоти: легкий і функціональний.Волонтери шукають тих, хто може профінансувати їхні розробки, каже Віктор Камець. Говорить: тоді виробництво візків, сокир та стійок можна було б збільшити й забезпечити потреби військових на передовій. Поки усе купують і майструють самотужки, а зі зборами коштів допомагають знайомі.

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