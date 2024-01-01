Волинські волонтери виготовляють евакуаційні візки, стійки для кулеметів та ремонтують човни для військових. ВІДЕО

Волинські волонтери виготовляють евакуаційні візки, стійки для кулеметів та ремонтують човни для військових. ВІДЕО
Волинські волонтери працюють у кузні від початку повномасштабного вторгнення. Нині виготовляють візки для евакуації поранених бійців з поля бою та перевезення бойових комплектів.

За тиждень вдається зробити 20 таких візків, розповів Суспільному волонтер Віктор Камець. Каже: потреба у військових на такі візки велика, волонтери не встигають виконувати всі замовлення.

Нині в цеху в Луцьку складають візки на лижах — бійці попросили такі, аби було легше возити взимку. Відразу тестують їх на прохідність. При потребі — лижі можна замінити на колеса.

Волонтер Андрій каже: розробили конструкцію із максимальною прохідністю.

"Ми вже їх прокатали. Комфортно. Добре це, голова не б’ється, воно підтримує", — говорить чоловік.

Волонтер Андрій Козанюх розповідає, на початку повномасштабного вторгнення у кузні робили протитанкові їжаки, потім — скоби для будівництва бліндажів. Їх кількість, говорить, вже перетнула позначку в 100 тисяч.

"Зараз є потреба в човнах – ремонтуємо, збираємо кошти. Привозимо човни побиті, погнуті — вирізаємо, робимо, варимо. Допомагаємо, чим можемо", — каже волонтер.

Нині робітники складають тестовий варіант причепу для квадроцикла.

В сусідньому цеху – роблять стійки для кулеметів на пікап. Самі придумали конструкцію на опорах, розповідає волонтер Сергій Демих.

Ще одна розробка волонтерів – це кована сокира, що трансформується у лопату. Цей мультитул, каже Віктор Камець, незамінний для піхоти: легкий і функціональний.

Волонтери шукають тих, хто може профінансувати їхні розробки, каже Віктор Камець. Говорить: тоді виробництво візків, сокир та стійок можна було б збільшити й забезпечити потреби військових на передовій. Поки усе купують і майструють самотужки, а зі зборами коштів допомагають знайомі.

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Теги: Волинь, Луцьк, волонтерство, ЗСУ, допомога, благодійність
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