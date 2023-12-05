У волинському місті рятувальники відкачали воду, яка підійшла до будинку
Сьогодні, 22:37
У Володимирі рятувальники відкачали воду, що підійшла упритул до житлового будинку.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
26 січня рятувальники 7 ДПРЧ працювали на вулиці Кожедуба у місті Володимирі.
Вони відкачали воду з території приватного домогосподарства, що унеможливлювала прохід до житлового будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
26 січня рятувальники 7 ДПРЧ працювали на вулиці Кожедуба у місті Володимирі.
Вони відкачали воду з території приватного домогосподарства, що унеможливлювала прохід до житлового будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Десять волинян претендують на участь в Олімпіаді-2024
Сьогодні, 23:17
У волинському місті рятувальники відкачали воду, яка підійшла до будинку
Сьогодні, 22:37
Волинські волонтери виготовляють евакуаційні візки, стійки для кулеметів та ремонтують човни для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
«Не знаю, як мені вдалося вижити»: військовий з Волині півтора року відновлюється від поранення
Сьогодні, 20:35