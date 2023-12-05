У волинському місті рятувальники відкачали воду, яка підійшла до будинку

У волинському місті рятувальники відкачали воду, яка підійшла до будинку
У Володимирі рятувальники відкачали воду, що підійшла упритул до житлового будинку.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

26 січня рятувальники 7 ДПРЧ працювали на вулиці Кожедуба у місті Володимирі.

Вони відкачали воду з території приватного домогосподарства, що унеможливлювала прохід до житлового будинку.

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Теги: Волинь, ДСНС, Володимир
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