У волинському місті рятувальники відкачали воду, яка підійшла до будинку





Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.



26 січня рятувальники 7 ДПРЧ працювали на вулиці Кожедуба у місті Володимирі.



Вони відкачали воду з території приватного домогосподарства, що унеможливлювала прохід до житлового будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі рятувальники відкачали воду, що підійшла упритул до житлового будинку.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.26 січня рятувальники 7 ДПРЧ працювали на вулиці Кожедуба у місті Володимирі.Вони відкачали воду з території приватного домогосподарства, що унеможливлювала прохід до житлового будинку.

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