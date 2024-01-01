27 січня на Волині: гортаючи календар
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27 січня день народження святкують ексдепутатка Волинської обласної ради Валентина Касарда (на фото) та начальник управління капітального будівництва Луцької міської ради Леонід Карабан.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 27 січня, а також іменників та іменинниць цього дня – Нін, Павлів, Сергіїв, Іллів, Веніамінів – та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.
27 січня 1940 року був утворений Ківерцівський район.
Цього дня 2010 року Луцьку гімназію №4 назвали на честь Модеста Левицького.
Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме цього дня в 1945 році Радянська Армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.
Після оголошення 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту Генеральна Асамблея ООН закликала розробити просвітницькі програми, щоб наступні покоління зберегли пам'ять про цю трагедію з метою запобігання в майбутньому актам геноциду і охороняти як пам'ятки історії місця, де відбувалися масові вбивства євреїв.
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Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 27 січня, а також іменників та іменинниць цього дня – Нін, Павлів, Сергіїв, Іллів, Веніамінів – та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.
27 січня 1940 року був утворений Ківерцівський район.
Цього дня 2010 року Луцьку гімназію №4 назвали на честь Модеста Левицького.
Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме цього дня в 1945 році Радянська Армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.
Після оголошення 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту Генеральна Асамблея ООН закликала розробити просвітницькі програми, щоб наступні покоління зберегли пам'ять про цю трагедію з метою запобігання в майбутньому актам геноциду і охороняти як пам'ятки історії місця, де відбувалися масові вбивства євреїв.
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