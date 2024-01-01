Спортсменка з Волині завоювала бронзу на чемпіонаті України

Скороходка Оксана Лук'янович взяла участь у чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат 2007 року народження та молодших і виборола бронзову медаль.Участь у чемпіонаті взяли 600 атлетів у різних видах і на різних дистанціях, - пише Спорт на районі.У п'ятницю, 26 січня, у ранковій програмі першого дня розіграли два комплекти медалей зі спортивної ходьби. Одна з нагород поїде на Волинь.У спортивній ходьбі на 3000 метрів (дівчата U-18) бронзу завоювала. Юнка, яка представляє Любешівську ДЮСШ, показала час 14:50.81, який став її найкращим результатом у сезоні.Волинянку випередили Дарина Ющенко (Суми, час 14:39.39) – 1 місце і Вероніка Ткачук (Житомир, 14:42.11) – 2 місце.На цій дистанції Оксана Лук'янович була не єдиною представницею Волині. П'яте місце з особистим рекордом 15:12.54 посіла. Сьомою фінішувала(час 16:12.33, особистий рекорд).не змогла фінішувати.Також першого дня чемпіонату у спортивній ходьбі на 5000 метрів змагалися юнаки. Волинь на дистанції представляв вихованець Любешівської ДЮСШ Любомир Форманюк. Відставши від бронзового призера на 30 секунд, волинянин посів четверте місце. Його час 24:41.45 є особистим рекордом на цій дистанції.Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат 2007 року народження та молодших триватиме в Києві з 26 до 28 січня