Спортсменка з Волині завоювала бронзу на чемпіонаті України

Спортсменка з Волині завоювала бронзу на чемпіонаті України
Скороходка Оксана Лук'янович взяла участь у чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат 2007 року народження та молодших і виборола бронзову медаль.

Участь у чемпіонаті взяли 600 атлетів у різних видах і на різних дистанціях, - пише Спорт на районі.

У п'ятницю, 26 січня, у ранковій програмі першого дня розіграли два комплекти медалей зі спортивної ходьби. Одна з нагород поїде на Волинь.

У спортивній ходьбі на 3000 метрів (дівчата U-18) бронзу завоювала Оксана Лук'янович. Юнка, яка представляє Любешівську ДЮСШ, показала час 14:50.81, який став її найкращим результатом у сезоні.

Волинянку випередили Дарина Ющенко (Суми, час 14:39.39) – 1 місце і Вероніка Ткачук (Житомир, 14:42.11) – 2 місце.

На цій дистанції Оксана Лук'янович була не єдиною представницею Волині. П'яте місце з особистим рекордом 15:12.54 посіла Христина Понікарчик. Сьомою фінішувала Марта Дусік (час 16:12.33, особистий рекорд). Анна Матрунчик не змогла фінішувати.

Також першого дня чемпіонату у спортивній ходьбі на 5000 метрів змагалися юнаки. Волинь на дистанції представляв вихованець Любешівської ДЮСШ Любомир Форманюк. Відставши від бронзового призера на 30 секунд, волинянин посів четверте місце. Його час 24:41.45 є особистим рекордом на цій дистанції.

Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат 2007 року народження та молодших триватиме в Києві з 26 до 28 січня

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Теги: Волинь, спорт
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