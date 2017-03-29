Батьки мріють поховати сина: тіло воїна з Волині не можуть забрати додому. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
У селі на Волині є свіжа могила військового, якого у ній не хоронили.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Батьки уродженця Камінь-Каширщини Валентина Мельника майже пів року доводили в судах, що їхній син – мертвий. Про його загибель пенсіонери дізналися з інтернету: окупанти вбили, а потім сфотографували тіло військового.
"Могилку ми символічну зробили. А пам'ятника поставити плануємо, як зможемо привезти тіло", - каже батько загиблого воїна.
Петро Мельник востаннє голос сина чув у 12 травня 2023 року, а через 21 день він побачив фото на російському сайті, де публікують світлини вбитих захисників України.
Про те, як одна світлина змінила усе життя подружжя волинян і чому вже понад 7 місяців вони не можуть поховати сина, дивіться у сюжеті.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Батьки уродженця Камінь-Каширщини Валентина Мельника майже пів року доводили в судах, що їхній син – мертвий. Про його загибель пенсіонери дізналися з інтернету: окупанти вбили, а потім сфотографували тіло військового.
"Могилку ми символічну зробили. А пам'ятника поставити плануємо, як зможемо привезти тіло", - каже батько загиблого воїна.
Петро Мельник востаннє голос сина чув у 12 травня 2023 року, а через 21 день він побачив фото на російському сайті, де публікують світлини вбитих захисників України.
Про те, як одна світлина змінила усе життя подружжя волинян і чому вже понад 7 місяців вони не можуть поховати сина, дивіться у сюжеті.