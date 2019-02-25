Волинянка стала призеркою Кубку України з гірськолижного спорту і присвятила перемогу загиблому татові





Про це повідомили на сайті громади.



Під час змагань представниця Володимир-Волинської міської територіальної громади Анна Клим’юк показала гідні результати та отримала заслужені нагороди, які присвятила трагічно загиблому татові – Максиму Клим’юку.



За перший день змагань (дисципліна «слалом») у своїй віковій групі Аня зайняла 3 місце, у другий день змагань (дисципліна «слалом-гігант») – 3 місце.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом 22-26 січня в селі Поляна на Зарпатті проходив Кубок України з гірськолижного спорту серед паралімпійців. Волинь представляли 35 спортсменів, серед яких 17-річна володимирчанка Анна Клим’юк.Про це повідомили на сайті громади.Під час змагань представниця Володимир-Волинської міської територіальної громади Анна Клим’юк показала гідні результати та отримала заслужені нагороди, які присвятила трагічно загиблому татові – Максиму Клим’юку.За перший день змагань (дисципліна «слалом») у своїй віковій групі Аня зайняла 3 місце, у другий день змагань (дисципліна «слалом-гігант») – 3 місце.

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