Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 27 січня

Протягом минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень.Про це повідомив Генштаб.Натаоперативна ситуація залишається без суттєвих змін.Натанапрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.Нанашими захисниками відбито 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.Наукраїнські воїни відбили 8 атак окупантів поблизу Тернів та Торського Донецької області.НаСилами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.Наукраїнські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.НаСили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.Нанашими захисниками відбито атаку окупантів в районі Золотої Ниви Донецької області.Наукраїнські воїни відбили 6 атак противника північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.НаСили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій українських військ."Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - йдеться у повідомленні.