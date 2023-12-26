Голова Волинської облради Недопад подав декларацію про доходи за 2022 рік

Григорій Недопад подав декларацію про доходи за 2022 рік. На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції зазначається, що він подав її у п’ятницю, 26 січня.



За 2022 рік рік Григорій Недопад заробив у обласній раді 693 тис. грн. Це орієнтовно по 57 тис. грн щомісяця. Окрім цього, він заробив ще 27 тис. грн у Луцькому національному технічному університеті, де працює на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування, передає



Голова облради зберігає готівкою 5 тис. доларів та ще 27 тис. грн на банківському рахунку. Його дружина, Олена Недопад, володіє 23 тис. доларів та 15 тис. євро готівкою.



Серед об’єктів нерухомості Григорій Недопад вказав декілька квартир, щоправда, за документами жодна з них йому не належить. Дві квартири у Луцьку записані на його дітей, ще одна квартира перебуває у власності дружини. Окрім цього, голова облради задекларував ще одну квартиру, яку його родині у безоплатне користування надала Євгенія Жуховицька – колишня гендиректорка футбольного клубу «Волинь». Також у власності Григорія Недопада у Луцьку є два гаражі.



У 2021 році чоловік придбав автомобіль Volkswagen Touareg 2017 року випуску за 490 тис. грн. Також він має право користування на автомобіль вже згаданої Євгенії Жуховицької – Volkswagen Tiguan 2015 року випуску.



Додамо, що Григорій Недопад народився у місті Рожище на Волині в 1981 році. З 2015 по 2017 рік був головою Ківерцівської райради, а в 2017 році став заступником Луцького міського голови. На місцевих виборах 2020 року його обрали депутатом Волинської облради від партії «За майбутнє», згодом його також обрали головою обласної ради.









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