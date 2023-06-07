Влаштував на роботу дружину: суд оштрафував ексректора луцького політеху

Влаштував на роботу дружину: суд оштрафував ексректора луцького політеху
Колишнього директора Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України Петра Савчука оштрафували на 3400 гривень за те, що влаштував на роботу дружину, не надіславши відповідне повідомлення до академії про конфлікт інтересів. Перед дослідною станцією він п’ять років очолював Луцький національний технічний університет.

Відповідну ухвалу виніс Волинський апеляційний суд 23 січня, пише Сила правди.

Наприкінці 2021 року Петро Савчук очолив Волинську державну сільськогосподарську дослідну станцію Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України. Через пів місяця взяв до себе на роботу на посаду наукового співробітника лабораторії рослинництва та селекції дружину Людмилу. Ще за кілька днів перевів її на посаду завідувачки відділу рослинництва на 0,5 ставки посадового окладу, а згодом встановив їй надбавки за складність, напруженість у роботі у розмірі 50% посадового окладу.

Зі слів Петра Савчука і його адвоката, Президію Національної академії аграрних наук України було усно повідомлено про наміри прийняття на роботу близької особи. Втім, як встановив суд, це сталося вже після підписання відповідних документів в умовах реального конфлікту інтересів, що суперечить вимогам Закону України «Про запобігання корупції».

«Керівництво академії про це знало. І ніхто не був проти. Я взяв дружину на пів ставки. Також усім працівникам дослідної станції передбачена надбавка. Так само і моїй дружині. Вона загалом отримувала трішки більше дев’яти тисяч гривень на руки. Майже половину з цих грошей вона витрачала на проїзд на роботу з Луцька до Рокинь. То який же тут конфлікт інтересів», – коментує Петро Савчук.

«Науковий співробітник, який розглядає в мікроскоп насіння рослин не може приймати якихось рішень кадрових чи фінансових. То яка ж це корупція?» – апелював в судах адвокат Савчука Олександр Носков.

«Петро Савчук мав подати спеціальний лист до Національної академії аграрних наук, де повідомити про конфлікт інтересів. Він цього не зробив», – наводив аргументи прокурор Олександр Назарук.

Восени 2023 року співробітники Управління стратегічних розслідувань волинської поліції склали на Петра Савчука ряд протоколів про вчинення дій в умовах конфлікту інтересів. У листопаді 2023 року справу розглянув Луцький міськрайонний суд. Суддя Олександр Гринь визнав колишнього очільника дослідної станції Петра Савчука винним в адміністративному правопорушенні і оштрафував на 3400 гривень. Також Савчук мав би заплатити 536 гривень судового збору.

У січні 2024-го справу розглянув у Волинський апеляційний суд. Суддя Віталій Денісов залишив рішення суду першої інстанції без змін, тож воно набрало законної сили.


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Теги: корупція, штраф
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