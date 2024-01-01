У Луцьку відбудеться прощання з Героєм Анатолієм Петруком

У Луцьку відбудеться прощання з Героєм Анатолієм Петруком
У неділю, 28 січня, об 11:00 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Петрука Анатолія Васильовича (09.10.1980 року народження).

Про це інформує Луцька міська рада.

Він був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 22 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в м.Краматорськ Донецької області.

Поховають Анатолія Петрука на Марсовому полі Личаківського кладовища у Львові.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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