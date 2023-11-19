У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: стали відомі подробиці від МЗС

У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: стали відомі подробиці від МЗС
Внаслідок ДТП з українським автобусом у Польщі 27 січня постраждали 20 громадян України. Їх госпіталізували.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише РБК-Україна.

Він підтвердив, що вночі поблизу населеного пункту Грубешів в Люблінському воєводстві сталася ДТП за участі автобуса української компанії.

Попередньо, 20 українців отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога.

Решту пасажирів направлено до тимчасового місця перебування.

"Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин ДТП, тримає на контролі лікування постраждалих громадян. Вирішується питання надання перевізником іншого автобуса для пасажирів", - зазначив Ніколенко.

У Польщі вночі проти 27 січня сталася аварія пасажирського автобуса з України. В ньому перебували 59 пасажирів і два водії – усі українці.

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Теги: польща, ДТП
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