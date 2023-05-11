Бронювання за гроші: у Раді пропонують запровадити платіж за відстрочку від мобілізації





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Співавтор законопроєкту, нардеп Дмитро Наталуха розповів, що пропонується надати можливість бронювати працівників усім підприємствам, а не лише критично важливим зі списку уряду. Головною умовою для цього буде те, що компанія повинна працювати у "білу" та сплачувати податки до державного бюджету.



Так, зараз розглядається варіант, аби до 1,5% військового збору додати фіксовану ставку у розмірі 20 тис. грн за кожного заброньованого працівника. Бронювати можна буде до 50% від військовозобов'язаних працівників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховній Раді готують законопроєкт зі змінами підходу до бронювання військовозобов'язаних. Автори документа пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.Про це повідомляє Forbes Співавтор законопроєкту, нардепрозповів, що пропонується надати можливість бронювати працівників усім підприємствам, а не лише критично важливим зі списку уряду. Головною умовою для цього буде те, що компанія повинна працювати у "білу" та сплачувати податки до державного бюджету.Так, зараз розглядається варіант, аби до 1,5% військового збору додати фіксовану ставку у розмірі 20 тис. грн за кожного заброньованого працівника. Бронювати можна буде до 50% від військовозобов'язаних працівників.

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