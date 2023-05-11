Бронювання за гроші: у Раді пропонують запровадити платіж за відстрочку від мобілізації

Бронювання за гроші: у Раді пропонують запровадити платіж за відстрочку від мобілізації
У Верховній Раді готують законопроєкт зі змінами підходу до бронювання військовозобов'язаних. Автори документа пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Про це повідомляє Forbes.

Співавтор законопроєкту, нардеп Дмитро Наталуха розповів, що пропонується надати можливість бронювати працівників усім підприємствам, а не лише критично важливим зі списку уряду. Головною умовою для цього буде те, що компанія повинна працювати у "білу" та сплачувати податки до державного бюджету.

Так, зараз розглядається варіант, аби до 1,5% військового збору додати фіксовану ставку у розмірі 20 тис. грн за кожного заброньованого працівника. Бронювати можна буде до 50% від військовозобов'язаних працівників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: бронювання, гроші, мобілізація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бронювання за гроші: у Раді пропонують запровадити платіж за відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 14:14
У Луцьку відбудеться прощання з Героєм Анатолієм Петруком
Сьогодні, 13:40
Влаштував на роботу дружину: суд оштрафував ексректора луцького політеху
Сьогодні, 13:12
Через погодні умови до Луцька із запізненням прибуде місія «На щиті»: привезуть тіла Героїв
Сьогодні, 12:18
Голова Волинської облради Недопад подав декларацію про доходи за 2022 рік
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
Які працівники не підлягають бронюванню від мобілізації: перелік Які працівники не підлягають бронюванню від мобілізації: перелік
11 травень, 2023, 03:08
Кабмін пропонує розширити список підприємств, працівники яких підлягають бронюванню Кабмін пропонує розширити список підприємств, працівники яких підлягають бронюванню
20 серпень, 2022, 03:42
Ремонт діагностичного центру у луцькій лікарні оцінили у 2 мільйони Ремонт діагностичного центру у луцькій лікарні оцінили у 2 мільйони
26 січень, 11:30
«Лагідної» мобілізації не буде, – полковник у відставці «Лагідної» мобілізації не буде, – полковник у відставці
26 січень, 01:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бронювання за гроші: у Раді пропонують запровадити платіж за відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 14:14
 0
У Луцьку відбудеться прощання з Героєм Анатолієм Петруком
Сьогодні, 13:40
 0
Влаштував на роботу дружину: суд оштрафував ексректора луцького політеху
Сьогодні, 13:12
 0
Через погодні умови до Луцька із запізненням прибуде місія «На щиті»: привезуть тіла Героїв
Сьогодні, 12:18
 0
Голова Волинської облради Недопад подав декларацію про доходи за 2022 рік
Сьогодні, 11:16
 0
Медіа
відео
1/8