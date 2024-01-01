Вдруге за день: до Луцька екіпаж «На щиті» привезе тіла полеглих Героїв





Про це повідомили волонтери, передає



Відомо, що о 15:30 кортеж виїжджає зі Львова.



Відтак, орієнтовний час прибуття до Луцька - о 18 годині. Збір - 17:30 на посту у селі Гірка Полонка.



Кортеж супроводжуватиме тіло Героя до Собору Святої Трійці, повідомили волонтери.



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 27 січня, до Луцька вдруге за день прибуде екіпаж «На щиті», які доставляє тіла полеглих Героїв.Про це повідомили волонтери, передає ВСН Відомо, що о 15:30 кортеж виїжджає зі Львова.Відтак, орієнтовний час прибуття до Луцька - о 18 годині. Збір - 17:30 на посту у селі Гірка Полонка.Кортеж супроводжуватиме тіло Героя до Собору Святої Трійці, повідомили волонтери.Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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