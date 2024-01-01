Вдруге за день: до Луцька екіпаж «На щиті» привезе тіла полеглих Героїв

Вдруге за день: до Луцька екіпаж «На щиті» привезе тіла полеглих Героїв
У суботу, 27 січня, до Луцька вдруге за день прибуде екіпаж «На щиті», які доставляє тіла полеглих Героїв.

Про це повідомили волонтери, передає ВСН.

Відомо, що о 15:30 кортеж виїжджає зі Львова.

Відтак, орієнтовний час прибуття до Луцька - о 18 годині. Збір - 17:30 на посту у селі Гірка Полонка.

Кортеж супроводжуватиме тіло Героя до Собору Святої Трійці, повідомили волонтери.

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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