Востаннє додому «на щиті» повертається боєць із Волині Іван Майструк

Востаннє додому «на щиті» повертається боєць із Волині Іван Майструк
Мешканець села Пірванче молодший сержант Іван Майструк вважався безвісти зниклим із 29 червня 2023 року після виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

У неділю, 28 січня, орієнтовно об 11:00 зустрічатимуть кортеж із тілом Героя, який загинув на 31-му році життя, біля каплиці міста Горохів, про це інформують у Горохівській міській раді.

Біля Символічного Хреста борцям за волю та незалежність України відбудеться заупокійна літія. Опісля кортеж відправиться у село Пірванче до домівки загиблого.

Траурна процесія прямуватиме від дому загиблого Героя до Храму с. Пірванче. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі.


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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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