Востаннє додому «на щиті» повертається боєць із Волині Іван Майструк
Сьогодні, 17:19
Мешканець села Пірванче молодший сержант Іван Майструк вважався безвісти зниклим із 29 червня 2023 року після виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.
У неділю, 28 січня, орієнтовно об 11:00 зустрічатимуть кортеж із тілом Героя, який загинув на 31-му році життя, біля каплиці міста Горохів, про це інформують у Горохівській міській раді.
Біля Символічного Хреста борцям за волю та незалежність України відбудеться заупокійна літія. Опісля кортеж відправиться у село Пірванче до домівки загиблого.
Траурна процесія прямуватиме від дому загиблого Героя до Храму с. Пірванче. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі.
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У неділю, 28 січня, орієнтовно об 11:00 зустрічатимуть кортеж із тілом Героя, який загинув на 31-му році життя, біля каплиці міста Горохів, про це інформують у Горохівській міській раді.
Біля Символічного Хреста борцям за волю та незалежність України відбудеться заупокійна літія. Опісля кортеж відправиться у село Пірванче до домівки загиблого.
Траурна процесія прямуватиме від дому загиблого Героя до Храму с. Пірванче. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі.
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