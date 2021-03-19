Як працюють офіцери безпеки у волинських школах на кордонні з Білоруссю

Як працюють офіцери безпеки у волинських школах на кордонні з Білоруссю
У селі Великий Курінь, що за 18 кілометрів від кордону з Білоруссю, у місцевому ліцеї розпочав роботу офіцер безпеки. Ним став 26-річний Владислав Заєць із Ковеля, який до призначення на цю посаду був у складі роти конвойної служби.

Як розповів Суспільному Владислав Заєць, працюватиме у школі та житиме у селі до кінця цього навчального року.

Офіцер безпеки: які обов'язки виконуватиме

Чоловік каже, що його робочий день починається з восьмої години ранку. Перед початком навчання офіцер громади оглядає приміщення школи на виявлення небезпечних предметів. Робочий день у нього триває вісім годин.

"Мої обов'язки — безпека в школі: забезпечення публічної безпеки та порядку, перевірка осіб, які заходять на територію школи, а також не допустити сторонніх осіб, щоб зайшли в школу, тим більше зі зброєю", — розповідає Владислав Заєць.

Офіцер безпеки забезпечений металошукачем, планшетом, електрорадіостанцією, каскою, гумовою палкою, кайданками та газовим балончиком. Перший тиждень Владислав Заєць стажується, поки він немає вогнепальної зброї, але потім в офіцерів громади передбачається її наявність.

Чи вплине робота офіцера на безпекову ситуацію: думка батьків та педагогів

У ліцеї, за словами директора Степана Кундіка, навчається 152 дитини з сіл Великий Курінь та Проходи. Про роботу офіцера безпеки мама школярів Альона Клямар каже так: "Я вважаю, якщо це взагалі на рівні державному прийнято, що це потрібно, то це має бути".

У селі Великий Курінь немає поліцейського, найближчий пункт поліції – у селищі Любешів, що за 11 кілометрів, каже директор ліцею Степан Кундік. Тому поява офіцера, з його слів, має вплинути й на безпеку в селі. Хоча жодних надзвичайних ситуацій за час повномасштабної війни тут не фіксували.

У скількох школах на Волині вже працюють офіцери безпеки

У 47 школах Ковельського та Камінь-Каширського районів на Волині, що розташовані поблизу кордону з Білоруссю запрацювали офіцери безпеки, розповіла Суспільному начальниця сектору ювенальної превенції Нацполіції в області Інна Остапович. З її слів, поліцейських для охорони навчальних закладів відбирали серед співробітників Головного управління Нацполіції Волині, поліції охорони та патрульної поліції.

Фінансуватиме роботу поліцейської охорони в школах Міністерство внутрішніх справ України. На території Любешівської громади офіцери безпеки розпочали роботу в семи навчальних закладах, каже селищний голова Олег Кух.

Як раніше розповіла начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації Наталія Матвіюк, в рамках проєкту в майбутньому всі школи в Україні будуть охоплені охороною офіцерів безпеки.


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Теги: Охорона шкіл, офіцери громад
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