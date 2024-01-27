Угорщина заявила, що «не отримала доказів»» постачання Північною Кореєю зброї росії

Петер Штарай заявив, що його країна не засудила постачання Північною Кореєю зброї Росії для війни проти України, як це зробили практично всі інші члени ЄС, бо не отримала жодних доказів.



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Під час парламентських дебатів двоє депутатів від опозиційних сил Мартон Томпош і Петер Унгар спитали в представника МЗС, чому уряд не приєднався до спільної заяви із засудженням постачання північнокорейських балістичних ракет Росії.



При цьому Унгар підкреслив, що позиція Будапешта дивна, оскільки він офіційно "категорично проти будь-яких поставок зброї в російсько-українській війні".



"Оскільки нам не було надано жодних доказів, у нас не було можливості перевірити дійсність тверджень, що містяться в заяві", - йдеться в повідомленні.



Раніше таку ж позицію озвучив голова МЗС Словаччини Юрай Бланар, пояснюючи відмову своєї країни підтримати заяву із засудженням дій Північної Кореї.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Держсекретар МЗС Угорщинизаявив, що його країна не засудила постачання Північною Кореєю зброї Росії для війни проти України, як це зробили практично всі інші члени ЄС, бо не отримала жодних доказів.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал 444.hu.Під час парламентських дебатів двоє депутатів від опозиційних сил Мартон Томпош і Петер Унгар спитали в представника МЗС, чому уряд не приєднався до спільної заяви із засудженням постачання північнокорейських балістичних ракет Росії.При цьому Унгар підкреслив, що позиція Будапешта дивна, оскільки він офіційно "категорично проти будь-яких поставок зброї в російсько-українській війні"."Оскільки нам не було надано жодних доказів, у нас не було можливості перевірити дійсність тверджень, що містяться в заяві", - йдеться в повідомленні.Раніше таку ж позицію озвучив голова МЗС Словаччини Юрай Бланар, пояснюючи відмову своєї країни підтримати заяву із засудженням дій Північної Кореї.

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