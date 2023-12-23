Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



У Луцьку буде хмарна погода, невеликий сніг, мокрий сніг, вдень з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.



Загалом на території Волинської області 28 січня буде хмарна погода, невеликий сніг, мокрий сніг, вдень з дощем. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.У Луцьку буде хмарна погода, невеликий сніг, мокрий сніг, вдень з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.Загалом на території Волинської області 28 січня буде хмарна погода, невеликий сніг, мокрий сніг, вдень з дощем. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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