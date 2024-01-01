«Гроші на ЗСУ»: у Луцьку відбулася чергова акція протесту

«Гроші на ЗСУ»: у Луцьку відбулася чергова акція протесту
У Луцьку молодіжна громадська організація "Семиярусна гора" організувала 27 січня протестну ходу під назвою "Гроші на ЗСУ". Її проведення схвалив Волинський апеляційний суд.

Учасники й учасниці заходу зібралися в обідню пору на Київському майдані біля облдержадміністрації з прапорами та плакатами. Учасники мирного маршу пройшли вулицями до центру міста.

Як розповів у коментарі Суспільному організатор, голова ГО "Семиярусна гора" Любомир Дмитришин, метою заходу став заклик до міськради про спрямування вільних залишків з бюджету Луцька, а саме 500 млн гривень, на потреби війська та про відмову від оголошення тендерів на непріоритетні витрати під час воєнного стану.

Лучанин зазначив, що раніше громадська організація звернулася до міського голови з проханням забезпечити проведення ходи шляхом тимчасового перекриття руху транспорту за маршрутом походу на 45 хвилин, проте відповіді не отримали. Зі слів Любомира Дмитришина, проведення заходу домоглися через суд.

Акція протесту завершилася на Театральному майдані перформансом. Як додав організатор події Любомир Дмитришин, долучилися до мирної ходи 60 жителів Луцької громади.

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Теги: акція протесту, ЗСУ
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