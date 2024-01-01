У Луцьку чоловік в «Єві» вкрав парфуми «Dolce & Gabbana» через скрутне матеріальне становище





Про це зазначено у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, передає



У Луцьку чоловік 22 листопада 2023 року близько 18:25 у магазині «Єва 1607», що на бульварі Дружби народів, 7, намагався вкрасти туалетну воду «Dolce & Gabbana Light Blue 50 мл», вартістю 1278,04 грн. Її він заховав у кишеню куртки, пройшов повз каси, не розрахувавшись за товар. Але при виході з магазину його затримав працівник охорони.



Чоловік вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав повністю. Збитки відшкодовані, оскільки вкрадене майно відразу вилучили. Вчинив так, у зв`язку з скрутним матеріальним становищем. У вчиненому розкаявся та просив суворо не карати.



Суд визнав винуватим у пред`явленому обвинувачені за ч.2 ст.15, ч.4 ст.185 КК України та призначив покарання – 5 (п`ять) років позбавлення волі.



На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнив обвинуваченого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки:



- періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;



- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.



На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

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