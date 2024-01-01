28 січня на Волині: гортаючи календар

28 січня на Волині: гортаючи календар
День народження 28 січня відзначає журналістка Ірина Новосад (на фото).

Також сьогодні святкують день народження медійниця Альона Трохимчук.

Іменинники цього дня - Юхим, Георгій, Охрім, Ісак, Володимир, Яків, Палладій, Юрій.

Вітаємо всіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо щастя, добра та радості від життя та натхнення в улюбленій справі.

Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день захисту персональних даних.

Це свято було засновано для того, щоб користувачі мережі не забували про дотримання правил поведінки в Інтернеті, які допомагають убезпечити їх віртуальне та реальне життя.

Також 28 січня - Міжнародний день Лего.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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