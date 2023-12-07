У Музей волинської ікони передали унікальний медальйон

У Музей волинської ікони передали унікальний медальйон
Колекція предметів металопластики Музеї волинської ікони, що в Луцьку, поповнилася новою знахідкою — натільною іконою з образом Святої великомучениці Варвари.

Цей медальйон датується кінцем 19 — початком 20 століття, коли виробництво образків, присвячених Святій, набуло масового характеру, повідомили на Facebook-сторінці закладу.

Експонат для музею передала настоятелька жіночого монастиря Святого Василія Великого Волинської єпархії ПЦУ в Луцьку, ігуменя Анастасія від однієї з прихожанок.

На медальйоні свята зображена з традиційними атрибутами — це меч (символ мучеництва) і потир (символом євхаристії). Музейники зазначили, що на медальйоні Свята Варвара вбрана в шляхетські одежі: орнаментований пояс підкреслює тонкий стан, а на голові є вінець.

"Свята Варвара є захисницею всіх жінок і покровителькою людей, діяльність яких пов’язана з вогнем. На звороті медальйона зображений хрест із кінцями у вигляді трилисника, який символізує Пресвяту Трійцю", — розповіли в музеї.

Культ великомучениці поширився в Україні після того, як ще у 12 столітті до Києва привезли часточки мощей, які помістили у Свято-Михайлівському монастирі. Зараз ці мощі зберігаються у Свято-Володимирському соборі Києва.

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Теги: медальйон, музей
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