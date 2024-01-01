Прив’язав тільну корову до трактора і тягнув кілька кілометрів: зловмиснику оголосили вирок





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У травні 2023-го в стані алкогольного сп’яніння Володимир пробрався у Печеську школу і вкрав 4 ноутбуки. Потім випив ще горілки і, побачивши корову, прив’язав її металевим ланцюгом до причепа трактора та поїхав. Тварина не встигала бігти за трактором і приблизно через 2,5 км вона впала. Кривіцький продовжив тягти її дорогою, аж поки не відірвався ланцюг. Знесилену корову, яка не могла підвестися, в полі знайшли місцеві жителі. У неї були забої, обдерта шкіра та підірвані роги, а після огляду ветеринаром також стало відомо ще й про зґвалтування корови, хоча у тексті вироку суду про це не згадується. Тварина на момент інциденту була тільна і за півтора місяця мала телитися. Після знущань вона не могла їсти, а лише пила багато води. Корові знадобилося тривале лікування.



Обвинувачений визнав свою вину і попросив вибачення у власниці корови. Адвокат чоловіка просив врахувати його нібито щире каяття, а також хворобу його підзахисного – він є обмежено осудним. Крім двох років іспитового строку, суд призначив шкуродеру сплатити 8 000 гривень моральної компенсації власниці корови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За цей злочин, а також за крадіжку шкільних ноутбуків 22-річного Володимира Кривіцького Красилівський районний суд Хмельницької області засудив до п'яти років в’язниці. Але... звільнив від відбування покарання з іспитовим строком у два роки.Про це інформує Волинь У травні 2023-го в стані алкогольного сп’яніння Володимир пробрався у Печеську школу і вкрав 4 ноутбуки. Потім випив ще горілки і, побачивши корову, прив’язав її металевим ланцюгом до причепа трактора та поїхав. Тварина не встигала бігти за трактором і приблизно через 2,5 км вона впала. Кривіцький продовжив тягти її дорогою, аж поки не відірвався ланцюг. Знесилену корову, яка не могла підвестися, в полі знайшли місцеві жителі. У неї були забої, обдерта шкіра та підірвані роги, а після огляду ветеринаром також стало відомо ще й про зґвалтування корови, хоча у тексті вироку суду про це не згадується. Тварина на момент інциденту була тільна і за півтора місяця мала телитися. Після знущань вона не могла їсти, а лише пила багато води. Корові знадобилося тривале лікування.Обвинувачений визнав свою вину і попросив вибачення у власниці корови. Адвокат чоловіка просив врахувати його нібито щире каяття, а також хворобу його підзахисного – він є обмежено осудним. Крім двох років іспитового строку, суд призначив шкуродеру сплатити 8 000 гривень моральної компенсації власниці корови.

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