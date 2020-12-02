Минулого року у громадському транспорті Луцька виявили майже 12 тисяч «зайців»

Минулого року у громадському транспорті Луцька виявили майже 12 тисяч «зайців»
У 2023 році у громадському транспорті Луцька під час перевірки оплати проїзду виявили 11801 пасажира, який не оплатив за поїздку.

Про це йде мова у звіті про роботу відділу транспорту Луцької міськради, передає ВолиньUA.

Здійснення контролю оплати (реєстрації) проїзду у пасажирському транспорті загального користування Луцької міської територіальної громади відповідно до укладеного договору здійснює ТзОВ “Волиньконтрольсервіс”. З допомогою залученого підприємства вдалось значно підвищити платіжну дисципліну пасажирів в частині оплати проїзду за допомогою електронного квитка. Так у 2023 році здійснено перевірку 356252 пасажирів, з них успішно оплатили та зареєстрували свій проїзд 344451 пасажир. 11801 пасажирів мали негативний результат реєстрації проїзду.

Також у минулому році з'явилося шість нових терміналів з продажу та поповнень електронних квитків. За 2023 встановлено термінали у таких місцях: проспект Волі (магазин “Делікат”), проспект Молоді (магазин “Сім23”), вулиця Рівненська (ЖК”КyivSky”), вулиця Рівненська (магазин “Аврора”), проспект Соборності (навпроти Північного ринку), с.Княгининок (магазин “Спар”).

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Теги: зайці, транспорт
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