Минулого року у громадському транспорті Луцька виявили майже 12 тисяч «зайців»





Про це йде мова у звіті про роботу відділу транспорту Луцької міськради, передає



Здійснення контролю оплати (реєстрації) проїзду у пасажирському транспорті загального користування Луцької міської територіальної громади відповідно до укладеного договору здійснює ТзОВ “Волиньконтрольсервіс”. З допомогою залученого підприємства вдалось значно підвищити платіжну дисципліну пасажирів в частині оплати проїзду за допомогою електронного квитка. Так у 2023 році здійснено перевірку 356252 пасажирів, з них успішно оплатили та зареєстрували свій проїзд 344451 пасажир. 11801 пасажирів мали негативний результат реєстрації проїзду.



Також у минулому році з'явилося шість нових терміналів з продажу та поповнень електронних квитків. За 2023 встановлено термінали у таких місцях: проспект Волі (магазин “Делікат”), проспект Молоді (магазин “Сім23”), вулиця Рівненська (ЖК”КyivSky”), вулиця Рівненська (магазин “Аврора”), проспект Соборності (навпроти Північного ринку), с.Княгининок (магазин “Спар”).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2023 році у громадському транспорті Луцька під час перевірки оплати проїзду виявили 11801 пасажира, який не оплатив за поїздку.Про це йде мова у звіті про роботу відділу транспорту Луцької міськради, передає ВолиньUA Здійснення контролю оплати (реєстрації) проїзду у пасажирському транспорті загального користування Луцької міської територіальної громади відповідно до укладеного договору здійснює ТзОВ “Волиньконтрольсервіс”. З допомогою залученого підприємства вдалось значно підвищити платіжну дисципліну пасажирів в частині оплати проїзду за допомогою електронного квитка. Так у 2023 році здійснено перевірку 356252 пасажирів, з них успішно оплатили та зареєстрували свій проїзд 344451 пасажир. 11801 пасажирів мали негативний результат реєстрації проїзду.Також у минулому році з'явилося шість нових терміналів з продажу та поповнень електронних квитків. За 2023 встановлено термінали у таких місцях: проспект Волі (магазин “Делікат”), проспект Молоді (магазин “Сім23”), вулиця Рівненська (ЖК”КyivSky”), вулиця Рівненська (магазин “Аврора”), проспект Соборності (навпроти Північного ринку), с.Княгининок (магазин “Спар”).

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