У Ковелі горіла квартира в 5-поверхівці: мешканці потруїлися димом

У суботу, 27 січня, о 21:50 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння квартири на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку на вул. Незалежності в місті Ковель.Про це повідомили волинські рятувальники у фейсбуці.Пожежники втсановили, що загоряння відбулося у кімнаті та на балконі."Через сильне задимлення поверхів 2 ланки пожежників у апаратах на стисненому повітрі за допомогою масок рятувальника вивели по сходовій клітині 15 мешканців, серед них 5 дітей та вагітна жінка. Вогнеборці по висувній драбині потрапили в квартиру через балкон, де знаходились чоловік і жінка, вивели їх з помешкання та передали врятованих медикам. Потерпілі отримали отравлення продуктами горіння. Пожежу ліквідовано о 22:13. На гасіння пожежі був використаний 1 спеціальний пожежний ствол", йдеться у повідомленні.Причина пожежі встановлюється.