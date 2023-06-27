Уночі ворог атакував Полтавщину та Донеччину
Сьогодні, 09:43
У ніч на 28 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ (рф), двома ракетами «Іскандер-М» по Полтавщині з району Воронезької області (рф) та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону.
Про ліквідацію наслідків удару «балістикою» повідомлять місцеві адміністрації. Попередньо - без постраждалих.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону.
Про ліквідацію наслідків удару «балістикою» повідомлять місцеві адміністрації. Попередньо - без постраждалих.
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Уночі ворог атакував Полтавщину та Донеччину
Сьогодні, 09:43