Уночі ворог атакував Полтавщину та Донеччину





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.



Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону.



Про ліквідацію наслідків удару «балістикою» повідомлять місцеві адміністрації. Попередньо - без постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 28 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ (рф), двома ракетами «Іскандер-М» по Полтавщині з району Воронезької області (рф) та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону.Про ліквідацію наслідків удару «балістикою» повідомлять місцеві адміністрації. Попередньо - без постраждалих.

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