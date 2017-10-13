Угорщина претендуватиме на територію Закарпаття, якщо Україна програє війну

Ласло Тороцкаї заявив про претензії на Закарпаття у разі втрати Україною державності.



Про це пише Index, передає



Відомо, що виступаючи напередодні, 27 січня, на річній партійній конференції у Будапешті Тороцкаї заявив, що тиск "міжнародних фінансистів" призвів до війни в Україні, а саме до війни, яка "зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно".



При цьому він наголосив, що його партія виступає за негайне припинення вогню в Україні, мир і врегулювання ситуації шляхом переговорів.



Тороцкаї також зазначив, що якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, то Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття.



"Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія", – додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лідер угорської ультраправої партії Mi Hazankзаявив про претензії на Закарпаття у разі втрати Україною державності.Про це пише Index, передає Еспресо.Захід Відомо, що виступаючи напередодні, 27 січня, на річній партійній конференції у Будапешті Тороцкаї заявив, що тиск "міжнародних фінансистів" призвів до війни в Україні, а саме до війни, яка "зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно".При цьому він наголосив, що його партія виступає за негайне припинення вогню в Україні, мир і врегулювання ситуації шляхом переговорів.Тороцкаї також зазначив, що якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, то Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття."Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія", – додав він.

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