Угорщина претендуватиме на територію Закарпаття, якщо Україна програє війну
Сьогодні, 10:18
Лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив про претензії на Закарпаття у разі втрати Україною державності.
Про це пише Index, передає Еспресо.Захід.
Відомо, що виступаючи напередодні, 27 січня, на річній партійній конференції у Будапешті Тороцкаї заявив, що тиск "міжнародних фінансистів" призвів до війни в Україні, а саме до війни, яка "зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно".
При цьому він наголосив, що його партія виступає за негайне припинення вогню в Україні, мир і врегулювання ситуації шляхом переговорів.
Тороцкаї також зазначив, що якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, то Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття.
"Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія", – додав він.
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Про це пише Index, передає Еспресо.Захід.
Відомо, що виступаючи напередодні, 27 січня, на річній партійній конференції у Будапешті Тороцкаї заявив, що тиск "міжнародних фінансистів" призвів до війни в Україні, а саме до війни, яка "зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно".
При цьому він наголосив, що його партія виступає за негайне припинення вогню в Україні, мир і врегулювання ситуації шляхом переговорів.
Тороцкаї також зазначив, що якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, то Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття.
"Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія", – додав він.
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