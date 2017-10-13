Угорщина претендуватиме на територію Закарпаття, якщо Україна програє війну

Угорщина претендуватиме на територію Закарпаття, якщо Україна програє війну
Лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив про претензії на Закарпаття у разі втрати Україною державності.

Про це пише Index, передає Еспресо.Захід.

Відомо, що виступаючи напередодні, 27 січня, на річній партійній конференції у Будапешті Тороцкаї заявив, що тиск "міжнародних фінансистів" призвів до війни в Україні, а саме до війни, яка "зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно".

При цьому він наголосив, що його партія виступає за негайне припинення вогню в Україні, мир і врегулювання ситуації шляхом переговорів.

Тороцкаї також зазначив, що якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, то Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття.

"Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія", – додав він.

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Теги: Закарпаття, Україна, Угорщина
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