Неподалік Луцька муніципали затримали чоловіка, який розривав дамбу річки Стир

Жителя села Кульчин Луцької громади затримали на розриванні дамби біля річки Стир.Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.В ході реагування на звернення, що надійшло на телефон гарячої лінії «Група швидкого реагування», складом авто ГШР виявлено самовільне проведення земляних робіт по вул. Заводська, 5, що в с. Кульчин.Інспектором було встановлено, що один з жителів здійснив самовільне розриття дамби біля річки Стир.Проте, будь-яких погоджень, дозволів чи ордеру на земляні роботи виконавець робіт інспекторам департаменту не пред’явив.Тому, на громадянина було складено адміністративний протокол за порушення ст. 152 КУпАП, та п. 1 ч. 1 ст. 16 ЗУ "Про благоустрій населених пунктів". Штраф за вказане порушення становить від 340 до 1360 грн.