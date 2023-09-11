Неподалік Луцька муніципали затримали чоловіка, який розривав дамбу річки Стир
Сьогодні, 10:55
Жителя села Кульчин Луцької громади затримали на розриванні дамби біля річки Стир.
Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
В ході реагування на звернення, що надійшло на телефон гарячої лінії «Група швидкого реагування», складом авто ГШР виявлено самовільне проведення земляних робіт по вул. Заводська, 5, що в с. Кульчин.
Інспектором було встановлено, що один з жителів здійснив самовільне розриття дамби біля річки Стир.
Проте, будь-яких погоджень, дозволів чи ордеру на земляні роботи виконавець робіт інспекторам департаменту не пред’явив.
Тому, на громадянина було складено адміністративний протокол за порушення ст. 152 КУпАП, та п. 1 ч. 1 ст. 16 ЗУ "Про благоустрій населених пунктів". Штраф за вказане порушення становить від 340 до 1360 грн.
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Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
В ході реагування на звернення, що надійшло на телефон гарячої лінії «Група швидкого реагування», складом авто ГШР виявлено самовільне проведення земляних робіт по вул. Заводська, 5, що в с. Кульчин.
Інспектором було встановлено, що один з жителів здійснив самовільне розриття дамби біля річки Стир.
Проте, будь-яких погоджень, дозволів чи ордеру на земляні роботи виконавець робіт інспекторам департаменту не пред’явив.
Тому, на громадянина було складено адміністративний протокол за порушення ст. 152 КУпАП, та п. 1 ч. 1 ст. 16 ЗУ "Про благоустрій населених пунктів". Штраф за вказане порушення становить від 340 до 1360 грн.
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