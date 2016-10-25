Трохимбрід: у знищеному єврейському містечку на Волині встановили пам'ятні знаки

Трохимбрід: у знищеному єврейському містечку на Волині встановили пам'ятні знаки
До Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту відбулося ознакування старого та нового єврейських кладовищ колишнього містечка Трохимбрід, що на Ківерцівщині.

Пам'ятні знаки встановила Громадська організація «Волинська обласна організація Українського товариства охорони пам'яток історії і культури» за підтримки Об'єднаної єврейської общини України. Про це повідомила голова ВО УТОПІК, кандидатка історичних наук Оксана Сущук, пише Район.Історія.

Євреї тривалий історичний період проживали поруч та взаємодіяли з українцями, доповнювали один одного.

«Кожен народ заслуговує на свою пам'ять та на повагу до його історичної пам'яті. Голокост – це не знищення лише євреїв, це знищення цієї культури сусідства, мультикультурного простору, знищення спільної історії. Сьогодні, ведучи боротьбу з російськими загарбниками, ми по-іншому переосмислюємо події Другої світової війни. Розуміємо, що незалежно від етнічного походження, віросповідання, соціального статусу ми захищаємо цінності, які ґрунтуються на повазі до честі й гідності кожного громадянина України, для якого українська держава є домом, а трагічні сторінки історії – спільним болем і травмою, які ми пропрацьовуємо і які роблять сильнішими та стійкішими у цій війні», – розповіла Оксана Сущук.
Трохимбрід: у знищеному єврейському містечку на Волині встановили пам'ятні знаки

Історія єврейського народу тісно пов’язана з українською та є невід’ємною її частиною. Вже в середині ХIХ століття на території Волині існувало єврейське містечко – Трохимбрід або Софіївка. На кінець століття в ньому проживало 46 родин. Вже в 1921 році населення містечка становило 1549 осіб, з них – 18 християн.

В 1942 році жителів міста знищили нацистські окупанти, а містечко наказали спалити. На цьому історія Трохимброду завершилася. Про події минулого нагадують лише поодинокі надгробки – мацеви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Трохимбрід, євреї, кладовище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трохимбрід: у знищеному єврейському містечку на Волині встановили пам'ятні знаки
Сьогодні, 12:01
Прикордонники розповіли, в яких областях України активізувалися диверсійні групи ворога
Сьогодні, 11:23
Неподалік Луцька муніципали затримали чоловіка, який розривав дамбу річки Стир
Сьогодні, 10:55
Угорщина претендуватиме на територію Закарпаття, якщо Україна програє війну
Сьогодні, 10:18
Уночі ворог атакував Полтавщину та Донеччину
Сьогодні, 09:43
Схожі новини
На місці єврейських кладовищ у Луцьку встановили пам’ятні знаки. ФОТО На місці єврейських кладовищ у Луцьку встановили пам’ятні знаки. ФОТО
25 жовтень, 2016, 12:11
Рада проголосувала за нове місце розташування Національного військового меморіального кладовища Рада проголосувала за нове місце розташування Національного військового меморіального кладовища
08 грудень, 2023, 23:12
На кладовищі волинського селища зламали туалет На кладовищі волинського селища зламали туалет
20 листопад, 2023, 07:07
На Волині встановлять камери відеонагляду на кладовищі, де нищать могили військових На Волині встановлять камери відеонагляду на кладовищі, де нищать могили військових
28 травень, 2023, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трохимбрід: у знищеному єврейському містечку на Волині встановили пам'ятні знаки
Сьогодні, 12:01
 0
Прикордонники розповіли, в яких областях України активізувалися диверсійні групи ворога
Сьогодні, 11:23
 0
Неподалік Луцька муніципали затримали чоловіка, який розривав дамбу річки Стир
Сьогодні, 10:55
 0
Угорщина претендуватиме на територію Закарпаття, якщо Україна програє війну
Сьогодні, 10:18
 0
Уночі ворог атакував Полтавщину та Донеччину
Сьогодні, 09:43
 0
Медіа
відео
1/8