Трохимбрід: у знищеному єврейському містечку на Волині встановили пам'ятні знаки





Пам'ятні знаки встановила Громадська організація «Волинська обласна організація Українського товариства охорони пам'яток історії і культури» за підтримки Об'єднаної єврейської общини України. Про це повідомила голова ВО УТОПІК, кандидатка історичних наук Оксана Сущук, пише



Євреї тривалий історичний період проживали поруч та взаємодіяли з українцями, доповнювали один одного.



«Кожен народ заслуговує на свою пам'ять та на повагу до його історичної пам'яті. Голокост – це не знищення лише євреїв, це знищення цієї культури сусідства, мультикультурного простору, знищення спільної історії. Сьогодні, ведучи боротьбу з російськими загарбниками, ми по-іншому переосмислюємо події Другої світової війни. Розуміємо, що незалежно від етнічного походження, віросповідання, соціального статусу ми захищаємо цінності, які ґрунтуються на повазі до честі й гідності кожного громадянина України, для якого українська держава є домом, а трагічні сторінки історії – спільним болем і травмою, які ми пропрацьовуємо і які роблять сильнішими та стійкішими у цій війні», – розповіла Оксана Сущук.



Історія єврейського народу тісно пов’язана з українською та є невід’ємною її частиною. Вже в середині ХIХ століття на території Волині існувало єврейське містечко – Трохимбрід або Софіївка. На кінець століття в ньому проживало 46 родин. Вже в 1921 році населення містечка становило 1549 осіб, з них – 18 християн.



В 1942 році жителів міста знищили нацистські окупанти, а містечко наказали спалити. На цьому історія Трохимброду завершилася. Про події минулого нагадують лише поодинокі надгробки – мацеви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту відбулося ознакування старого та нового єврейських кладовищ колишнього містечка Трохимбрід, що на Ківерцівщині.Пам'ятні знаки встановила Громадська організація «Волинська обласна організація Українського товариства охорони пам'яток історії і культури» за підтримки Об'єднаної єврейської общини України. Про це повідомила голова ВО УТОПІК, кандидатка історичних наук, пише Район.Історія. Євреї тривалий історичний період проживали поруч та взаємодіяли з українцями, доповнювали один одного.– розповіла Оксана Сущук.Історія єврейського народу тісно пов’язана з українською та є невід’ємною її частиною. Вже в середині ХIХ століття на території Волині існувало єврейське містечко – Трохимбрід або Софіївка. На кінець століття в ньому проживало 46 родин. Вже в 1921 році населення містечка становило 1549 осіб, з них – 18 християн.В 1942 році жителів міста знищили нацистські окупанти, а містечко наказали спалити. На цьому історія Трохимброду завершилася. Про події минулого нагадують лише поодинокі надгробки – мацеви.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію