Трохимбрід: у знищеному єврейському містечку на Волині встановили пам'ятні знаки
Сьогодні, 12:01
До Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту відбулося ознакування старого та нового єврейських кладовищ колишнього містечка Трохимбрід, що на Ківерцівщині.
Пам'ятні знаки встановила Громадська організація «Волинська обласна організація Українського товариства охорони пам'яток історії і культури» за підтримки Об'єднаної єврейської общини України. Про це повідомила голова ВО УТОПІК, кандидатка історичних наук Оксана Сущук, пише Район.Історія.
Євреї тривалий історичний період проживали поруч та взаємодіяли з українцями, доповнювали один одного.
«Кожен народ заслуговує на свою пам'ять та на повагу до його історичної пам'яті. Голокост – це не знищення лише євреїв, це знищення цієї культури сусідства, мультикультурного простору, знищення спільної історії. Сьогодні, ведучи боротьбу з російськими загарбниками, ми по-іншому переосмислюємо події Другої світової війни. Розуміємо, що незалежно від етнічного походження, віросповідання, соціального статусу ми захищаємо цінності, які ґрунтуються на повазі до честі й гідності кожного громадянина України, для якого українська держава є домом, а трагічні сторінки історії – спільним болем і травмою, які ми пропрацьовуємо і які роблять сильнішими та стійкішими у цій війні», – розповіла Оксана Сущук.
Історія єврейського народу тісно пов’язана з українською та є невід’ємною її частиною. Вже в середині ХIХ століття на території Волині існувало єврейське містечко – Трохимбрід або Софіївка. На кінець століття в ньому проживало 46 родин. Вже в 1921 році населення містечка становило 1549 осіб, з них – 18 християн.
В 1942 році жителів міста знищили нацистські окупанти, а містечко наказали спалити. На цьому історія Трохимброду завершилася. Про події минулого нагадують лише поодинокі надгробки – мацеви.
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Пам'ятні знаки встановила Громадська організація «Волинська обласна організація Українського товариства охорони пам'яток історії і культури» за підтримки Об'єднаної єврейської общини України. Про це повідомила голова ВО УТОПІК, кандидатка історичних наук Оксана Сущук, пише Район.Історія.
Євреї тривалий історичний період проживали поруч та взаємодіяли з українцями, доповнювали один одного.
«Кожен народ заслуговує на свою пам'ять та на повагу до його історичної пам'яті. Голокост – це не знищення лише євреїв, це знищення цієї культури сусідства, мультикультурного простору, знищення спільної історії. Сьогодні, ведучи боротьбу з російськими загарбниками, ми по-іншому переосмислюємо події Другої світової війни. Розуміємо, що незалежно від етнічного походження, віросповідання, соціального статусу ми захищаємо цінності, які ґрунтуються на повазі до честі й гідності кожного громадянина України, для якого українська держава є домом, а трагічні сторінки історії – спільним болем і травмою, які ми пропрацьовуємо і які роблять сильнішими та стійкішими у цій війні», – розповіла Оксана Сущук.
Історія єврейського народу тісно пов’язана з українською та є невід’ємною її частиною. Вже в середині ХIХ століття на території Волині існувало єврейське містечко – Трохимбрід або Софіївка. На кінець століття в ньому проживало 46 родин. Вже в 1921 році населення містечка становило 1549 осіб, з них – 18 християн.
В 1942 році жителів міста знищили нацистські окупанти, а містечко наказали спалити. На цьому історія Трохимброду завершилася. Про події минулого нагадують лише поодинокі надгробки – мацеви.
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