Чому горіла квартира у Ковелі: пожежники назвали причину
Сьогодні, 12:40
Волинські рятувальники назвали причину, через яку учора в Ковелі сталася пожежа у квартирі.
Встановлено, що причиною займання є необережність під час паління.
Нагадаємо, у суботу, 27 січня, о 21:50 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в будинку в м. Ковель. На місце прибули відділення 4-ї та 19-ї ДПРЧ м. Ковель, які організували 2 ланки ГДЗС для роботи в непридатному для дихання середовищі.
За допомогою масок рятувальника, вогнеборці вивели по сходовій клітині 15 мешканців, серед них 5 дітей та вагітна жінка. Крім цього надзвичайники по висувній драбині потрапили в квартиру через балкон, де знаходились чоловік і жінка, вивели їх з помешкання та передали медикам. Пожежу ліквідовано о 22:13.
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Встановлено, що причиною займання є необережність під час паління.
Нагадаємо, у суботу, 27 січня, о 21:50 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в будинку в м. Ковель. На місце прибули відділення 4-ї та 19-ї ДПРЧ м. Ковель, які організували 2 ланки ГДЗС для роботи в непридатному для дихання середовищі.
За допомогою масок рятувальника, вогнеборці вивели по сходовій клітині 15 мешканців, серед них 5 дітей та вагітна жінка. Крім цього надзвичайники по висувній драбині потрапили в квартиру через балкон, де знаходились чоловік і жінка, вивели їх з помешкання та передали медикам. Пожежу ліквідовано о 22:13.
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