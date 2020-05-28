Майже 2 мільйони зарплати та жодної нерухомості: що у декларації прокурора Волині за 2022 рік

Майже 2 мільйони зарплати та жодної нерухомості: що у декларації прокурора Волині за 2022 рік
Прокурор Волинської області задекларував чималі заощадження і у перший рік повномасштабного вторгнення врешті пересів з батькового авто на власне. Віктор Тимчук не нажив жодного клаптика землі чи квартири. В той час як зарплата у посадовця приблизно в 10 разів вища від офіційного заробітку середньостатистичного українця.

Про це пише Сила правди.

Декларації про майно і доходи за 2021 та 2022 роки до Національного агентства з запобігання корупції Віктор Тимчук подав у січні 2024 року.

У декларації за 2022 рік прокурор Волинської області вказує сина Володимира Тимчука. Правоохоронець зареєстрований у гуртожитку в Чернівцях, де згідно з декларацією, немає жодного власного майна. У Луцьку Віктор Тимчук орендує квартиру на 77,9 квадрата у Валентини Шайко.

У липні 2022 посадовець придбав автомобіль Nissan Rogue 2019 року випуску вартістю 592 тисячі гривень. До того з 2019 року Тимчук їздив на Mercedes-Benz ML350 2012 року випуску зареєстрованому на батька Володимира Тимчука.

За перший рік повномасштабної війни у прокуратурі посадовцю нарахували 1,73 мільйона гривень зарплати. Себто в середньому по 144 тисячі на місяць, що в десять разів перевищувало середню заробітну плату в Україні у 2022 році. Крім того, Віктору Тимчуку виплатили 75,8 тисячі гривень пенсії, 10 172 гривні відсотків з депозиту.

Заощадження очільника місцевої прокуратури у порівнянні з 2021 роком дещо зросли. На банківському рахунку Віктор Тимчук зберігає майже 335 тисяч гривень. Готівкою прокурор області зберігає 62 тисячі доларів США.

Декларації Віктора Тимчука за попередні роки також були більш ніж скромні.

нагадаємо, голова Волинської облради Григорій Недопад також подав декларацію про доходи за 2022 рік.

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Теги: прокурор, волинь, декларація
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