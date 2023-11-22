Соціальні виплати для внутрішньо переселених українців продовжили ще на місяць

Соціальні виплати для внутрішньо переселених українців продовжили ще на місяць
У Мінсоцполітики повідомили розповіли, скільки ще буде виплачуватися допомога для внутрішньо переміщених осіб.

Про це в ефірі національного телемарафону оголосила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Наразі українці, які мають статус ВПО, мають право на державну допомогу в такому розмірі:

- дорослим – 2 000 грн на місяць,
- дітям – 3 000 грн на місяць
- людям з інвалідністю – 3 000 грн на місяць.

Мінсоцполітики ухвалило рішення пролонгувати виплати держдопомоги ВПО ще на один місяць, тобто до 1 березня.

"З огляду на деякі труднощі внутрішньо переміщених осіб, особливо в зимовий період, наприклад, труднощі в пошуку роботи, а також ще низку додаткових обставин, які можуть ускладнити для них перепризначення допомоги для ВПО, ми спільно з урядом, з ініціативи Прем’єр-міністра вирішили абсолютно всім категоріям до 1 березня подовжити наявні умови виплат", – заявила міністерка.

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Теги: ВПО, виплати
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