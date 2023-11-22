Соціальні виплати для внутрішньо переселених українців продовжили ще на місяць

У Мінсоцполітики повідомили розповіли, скільки ще буде виплачуватися допомога для внутрішньо переміщених осіб.Про це в ефірі національного телемарафону оголосила міністерка соціальної політикиНаразі українці, які мають статус ВПО, мають право на державну допомогу в такому розмірі:- дорослим – 2 000 грн на місяць,- дітям – 3 000 грн на місяць- людям з інвалідністю – 3 000 грн на місяць.Мінсоцполітики ухвалило рішення пролонгувати виплати держдопомоги ВПО ще на один місяць, тобто до 1 березня."З огляду на деякі труднощі внутрішньо переміщених осіб, особливо в зимовий період, наприклад, труднощі в пошуку роботи, а також ще низку додаткових обставин, які можуть ускладнити для них перепризначення допомоги для ВПО, ми спільно з урядом, з ініціативи Прем’єр-міністра вирішили абсолютно всім категоріям до 1 березня подовжити наявні умови виплат", – заявила міністерка.