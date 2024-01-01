Які дороги місцевого значення ремонтувалися на Волині минулоріч

Які дороги місцевого значення ремонтувалися на Волині минулоріч
У 2023 році капітальні ремонтні роботи на дорогах місцевого значення у Волинській області здійснювалися на 10 об'єктах.

Про це повідомили у відповіді на інформаційний запит виданню ВолиньUA.

Передбачалось завершення розпочатих робіт та введення в експлуатацію об'єктів капітального будівництва, а саме:

- «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О 030428 Камінь-Каширський-Полиці-Оленине-Рудка Червинська - до /Р-14/, км 7+000 - км 14+000 Камінь-Каширського району Волинської області» протяжністю 7,0 км;

- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030535 ст. Олика-/Н-22/-Дерно-Олика (на ділянці км 0+900 - км 8+050) у Волинській області» протяжністю 7,15 км.

Роботи завершені та формуються Акти готовності об'єктів до експлуатації.

Також у 2023 році розпочаті будівельні роботи з капітального ремонту на таких об'єктах:

- С 030103 Орані – Новосілки - /Р-15/ на ділянці від км 2+400 – км 4+900;

- С 030119 /Р-15/-Діхтів на ділянці км 0+027 – км 1+800;

- О 030210 /Т 03-02/-Мар’янівка-Борочиче-Бужани на ділянці км 4+600 – км 10+200;

- О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900;

- О 030214 /Н-17/-Сенкевичівка-Липа-Берестечко на ділянці від км 23+300 до км 34+300;

- О 030640 Ковель-Білин-Скулин-Ломачанка-Черемошне на ділянці км 0+000 до км 1+260 Ковельського району.
Також розпочато роботи з капітального ремонту мостів:

- в н.п. Мельниця автодороги О 030638 /М-07/-Мирин-Мельниця-Бруховичі;

- в н.п. Вітоніж на км 99+687 та км 96+080 автодороги О 031592 Купичів – Озеряни – Новий Мосир – Голоби -/М-19/- Жмудче – Велицьк – Корсині – Берегове – Мильськ – Переспа -/М-19/- Немир – Вітоніж – Ловища -/Т-03-09/.

Зазначені роботи знаходяться на стадії завершення. Основною причиною неповного виконання фізичних показників є те, що значна частина робіт, які мали бути виконанні в поточному бюджетному році згідно будівельних норм потребують дотримання належного температурного режиму. В зв'язку з суттєвим погіршенням погодних умов (зниження температури повітря до недопустимого рівня) комплекс дорожніх робіт з влаштування шару зносу та влаштування горизонтальної дорожньої розмітки тощо, не був завершений задля уникнення порушень будівельних норм та погіршення експлуатаційних характеристик доріг.

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Теги: дороги
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