Які дороги місцевого значення ремонтувалися на Волині минулоріч





Про це повідомили у відповіді на інформаційний запит виданню



Передбачалось завершення розпочатих робіт та введення в експлуатацію об'єктів капітального будівництва, а саме:



- «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О 030428 Камінь-Каширський-Полиці-Оленине-Рудка Червинська - до /Р-14/, км 7+000 - км 14+000 Камінь-Каширського району Волинської області» протяжністю 7,0 км;



- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030535 ст. Олика-/Н-22/-Дерно-Олика (на ділянці км 0+900 - км 8+050) у Волинській області» протяжністю 7,15 км.



Роботи завершені та формуються Акти готовності об'єктів до експлуатації.



Також у 2023 році розпочаті будівельні роботи з капітального ремонту на таких об'єктах:



- С 030103 Орані – Новосілки - /Р-15/ на ділянці від км 2+400 – км 4+900;



- С 030119 /Р-15/-Діхтів на ділянці км 0+027 – км 1+800;



- О 030210 /Т 03-02/-Мар’янівка-Борочиче-Бужани на ділянці км 4+600 – км 10+200;



- О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900;



- О 030214 /Н-17/-Сенкевичівка-Липа-Берестечко на ділянці від км 23+300 до км 34+300;



- О 030640 Ковель-Білин-Скулин-Ломачанка-Черемошне на ділянці км 0+000 до км 1+260 Ковельського району.

Також розпочато роботи з капітального ремонту мостів:



- в н.п. Мельниця автодороги О 030638 /М-07/-Мирин-Мельниця-Бруховичі;



- в н.п. Вітоніж на км 99+687 та км 96+080 автодороги О 031592 Купичів – Озеряни – Новий Мосир – Голоби -/М-19/- Жмудче – Велицьк – Корсині – Берегове – Мильськ – Переспа -/М-19/- Немир – Вітоніж – Ловища -/Т-03-09/.



Зазначені роботи знаходяться на стадії завершення. Основною причиною неповного виконання фізичних показників є те, що значна частина робіт, які мали бути виконанні в поточному бюджетному році згідно будівельних норм потребують дотримання належного температурного режиму. В зв'язку з суттєвим погіршенням погодних умов (зниження температури повітря до недопустимого рівня) комплекс дорожніх робіт з влаштування шару зносу та влаштування горизонтальної дорожньої розмітки тощо, не був завершений задля уникнення порушень будівельних норм та погіршення експлуатаційних характеристик доріг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2023 році капітальні ремонтні роботи на дорогах місцевого значення у Волинській області здійснювалися на 10 об'єктах.Про це повідомили у відповіді на інформаційний запит виданню ВолиньUA Передбачалось завершення розпочатих робіт та введення в експлуатацію об'єктів капітального будівництва, а саме:- «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О 030428 Камінь-Каширський-Полиці-Оленине-Рудка Червинська - до /Р-14/, км 7+000 - км 14+000 Камінь-Каширського району Волинської області» протяжністю 7,0 км;- «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 030535 ст. Олика-/Н-22/-Дерно-Олика (на ділянці км 0+900 - км 8+050) у Волинській області» протяжністю 7,15 км.Роботи завершені та формуються Акти готовності об'єктів до експлуатації.Також у 2023 році розпочаті будівельні роботи з капітального ремонту на таких об'єктах:- С 030103 Орані – Новосілки - /Р-15/ на ділянці від км 2+400 – км 4+900;- С 030119 /Р-15/-Діхтів на ділянці км 0+027 – км 1+800;- О 030210 /Т 03-02/-Мар’янівка-Борочиче-Бужани на ділянці км 4+600 – км 10+200;- О 030533 /Т-03-12/ Сильне-Карпилівка-Цумань-Гремяче-Яківці-/О 030537/ на ділянці км 16+700 до км 19+900;- О 030214 /Н-17/-Сенкевичівка-Липа-Берестечко на ділянці від км 23+300 до км 34+300;- О 030640 Ковель-Білин-Скулин-Ломачанка-Черемошне на ділянці км 0+000 до км 1+260 Ковельського району.Також розпочато роботи з капітального ремонту мостів:- в н.п. Мельниця автодороги О 030638 /М-07/-Мирин-Мельниця-Бруховичі;- в н.п. Вітоніж на км 99+687 та км 96+080 автодороги О 031592 Купичів – Озеряни – Новий Мосир – Голоби -/М-19/- Жмудче – Велицьк – Корсині – Берегове – Мильськ – Переспа -/М-19/- Немир – Вітоніж – Ловища -/Т-03-09/.Зазначені роботи знаходяться на стадії завершення. Основною причиною неповного виконання фізичних показників є те, що значна частина робіт, які мали бути виконанні в поточному бюджетному році згідно будівельних норм потребують дотримання належного температурного режиму. В зв'язку з суттєвим погіршенням погодних умов (зниження температури повітря до недопустимого рівня) комплекс дорожніх робіт з влаштування шару зносу та влаштування горизонтальної дорожньої розмітки тощо, не був завершений задля уникнення порушень будівельних норм та погіршення експлуатаційних характеристик доріг.

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