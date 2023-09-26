Ціни на картоплю на луцьких ринках б'ють рекорди





«Не вродила. Літом дуже низький був урожай. Якщо з рядка мало бути 10-12 мішків, то вийшло три-чотири. Ціна росте… Хто не їв – той не купляє, хто має кошти – той купляє», – прокоментував один із продавців на луцькому ринку.



Багато людей шоковані таким стрибком ціни, тому вирішили поки що себе обмежити в споживанні картоплі.



«Утримуємося. Пенсія мала. Немає за що купляти», – сказала одна з відвідувачок ринку.



«Звичайно купуємо. Їсти ж треба щось. А що ціна? Це ж нормально є! Виробники ж мало виробляють. Я й сам мало посадив», – зазначив інший покупець.



Волинський фермер Олег Галасун пояснив, що на здорожчання картоплі вплинули кілька факторів.



«Насамперед те, що протягом попередніх трьох років не було ціни на картоплю, особливо у 2022 році. Картоплі було вирощено багато, а споживати її не було кому. Всі казали, що треба садити, і всі посадили – не тільки дрібні виробники, а й великі. Якщо у вересні 2022 року ціна була близько п’яти гривень за кілограм, то згодом, з жовтня до квітня, оптова вартість картоплі була на рівні 2,5 гривні за кілограм. Це явні збитки. Тож цього року дрібні виробники, які виробляють приблизно половину картоплі, посадили її менше. Плюс несприятливі погодні умови. Плюс недостатня кількість добрив. Це все разом вплинуло на врожайність. Відповідно, картоплі було вирощено значно менше ніж попередніх років», – розповів Олег Галасун.





За словами фермерів, прогноз на найближчі місяці щодо вартості картоплі втішний лише для заготівельників.



«Я прогнозую, що картопля не буде знижуватися в ціні, попри те, що ми з 1 січня імпортуємо її з Польщі. Однак у Польщі її немає дешевої, тому картопля дешевшати найближчим часом точно не буде», – сказав фермер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із початку нового року ціни на картоплю зросли майже вдвічі. Нині на луцьких ринках картоплю продають за 20-25 гривень за кілограм. Продавці аргументують такий ріст цін поганим врожаєм і різким збільшенням попиту, - пишуть Волинські новини «Не вродила. Літом дуже низький був урожай. Якщо з рядка мало бути 10-12 мішків, то вийшло три-чотири. Ціна росте… Хто не їв – той не купляє, хто має кошти – той купляє», – прокоментував один із продавців на луцькому ринку.Багато людей шоковані таким стрибком ціни, тому вирішили поки що себе обмежити в споживанні картоплі.«Утримуємося. Пенсія мала. Немає за що купляти», – сказала одна з відвідувачок ринку.«Звичайно купуємо. Їсти ж треба щось. А що ціна? Це ж нормально є! Виробники ж мало виробляють. Я й сам мало посадив», – зазначив інший покупець.Волинський фермерпояснив, що на здорожчання картоплі вплинули кілька факторів.«Насамперед те, що протягом попередніх трьох років не було ціни на картоплю, особливо у 2022 році. Картоплі було вирощено багато, а споживати її не було кому. Всі казали, що треба садити, і всі посадили – не тільки дрібні виробники, а й великі. Якщо у вересні 2022 року ціна була близько п’яти гривень за кілограм, то згодом, з жовтня до квітня, оптова вартість картоплі була на рівні 2,5 гривні за кілограм. Це явні збитки. Тож цього року дрібні виробники, які виробляють приблизно половину картоплі, посадили її менше. Плюс несприятливі погодні умови. Плюс недостатня кількість добрив. Це все разом вплинуло на врожайність. Відповідно, картоплі було вирощено значно менше ніж попередніх років», – розповів Олег Галасун.За словами фермерів, прогноз на найближчі місяці щодо вартості картоплі втішний лише для заготівельників.«Я прогнозую, що картопля не буде знижуватися в ціні, попри те, що ми з 1 січня імпортуємо її з Польщі. Однак у Польщі її немає дешевої, тому картопля дешевшати найближчим часом точно не буде», – сказав фермер.

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