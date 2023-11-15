Висипав пісок та цемент перед під’їздом: у Луцьку оштрафували мешканця багатоповерхівки

Інспектором відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради під час обстеження міста було виявлено складування будівельних матеріалів на прибудинковій території по проспекту Соборності, 26, що у місті Луцьку.Про це муніципали повідомили на своїй сторінці у фейсбуці.Встановлено, що власник однієї з квартир висипав пісок та склав мішки із цементом одразу перед входом у під’їзд, чим здійснив незручності іншим мешканцям вказаного будинку.На відповідальну особу за порушення п.п. 2.5.5.1.3 Правил благоустрою міста Луцька було складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП та зобов’язано негайно прибирати будівельні матеріали.До слова, санкція вищевказаної статті, передбачає накладення штрафу на громадян від 340 до 1360 гривень.