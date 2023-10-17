Коли вступники складатимуть національний мультипредметний тест та з яких предметів

Коли вступники складатимуть національний мультипредметний тест та з яких предметів
Цьогоріч національний мультипредметний тест проведуть з 14 травня до 19 липня.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів, три з яких визначено (українська мова, математика, історія України) та один — на вибір.

Обрати можна буде з таких предметів:

- українська література
- англійська мова
- іспанська мова
- німецька мова
- французька мова
- біологія
- географія
- фізика
- хімія

Вступники проходитимуть тест протягом одного дня в два етапи, кожен з яких триватиме по дві години. На першому етапі учасників тестуватимуть з української мови і математики, на другому — з історії України та вибіркового предмета. Між етапами передбачено перерву 20 хвилин.

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Теги: НМТ, тест
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