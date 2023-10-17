Коли вступники складатимуть національний мультипредметний тест та з яких предметів

Цьогоріч національний мультипредметний тест проведуть з 14 травня до 19 липня.Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.Вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів, три з яких визначено (українська мова, математика, історія України) та один — на вибір.Обрати можна буде з таких предметів:- українська література- англійська мова- іспанська мова- німецька мова- французька мова- біологія- географія- фізика- хіміяВступники проходитимуть тест протягом одного дня в два етапи, кожен з яких триватиме по дві години. На першому етапі учасників тестуватимуть з української мови і математики, на другому — з історії України та вибіркового предмета. Між етапами передбачено перерву 20 хвилин.