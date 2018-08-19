У Луцьку в зачиненій квартирі опинився чоловік з інсультом: викликали рятувальників

У неділю, 28 січня, по обіді до надзвичайників надійшло повідомлення про необхідність відчинити двері квартири, в якій перебував хворий чоловік на проспекті Молоді, що у Луцьку.Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Волинській області.На місце виклику прибули рятувальники групи аварійно-рятувальних робіт м. Луцьк, які під наглядом правоохоронних органів за допомогою шанцевого інструменту та дискового різака відчинили двері.Чоловіка, який був в середині квартири, передали працівникам швидкої допомоги.