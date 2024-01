Загроза для світу: найбільший круїзний лайнер вирушив у рейс попри застереження екологів

Найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas вирушає у свій перший рейс з Маямі. Проте екологи попереджають, що величезне судно виділятиме велику кількість метану, адже працює на зрідженому природному газі.Про це пише Sundries із посиланням на BBC.Лайнер відправиться в семиденну подорож по островах у тропіках і відкриє «нову еру відпочинку», як стверджує компанія Royal Caribbean Group. Величезний Icon of the Seas завдовжки 365 метрів і завширшки майже 50 метрів має 20 палуб. Він може вмістити 7 600 пасажирів і 2 350 членів екіпажу. Вартість білетів на нього стартує від 200 тисяч гривень.Водночас директор морської програми Міжнародної ради з чистого транспорту (ICCT)стверджує, що Icon of the Seas — це «крок у неправильному напрямку».«За нашими оцінками, використання зрідженого природного газу як суднового палива продукує на 120% більше викидів парникових газів, ніж судновий газойль», — заявив Комер.Круїзні лайнери, що працюють на ЗПГ, часто викидають його прямо в атмосферу. Ці викиди містять метан, що посилює парниковий ефект набагато сильніше за вуглекислий газ. Тому зараз уже будуються вантажні судна, які працюють на метанолі, який вважається набагато екологічнішим.Представник Royal Caribbean заявив, що Icon спроєктований так, щоб працювати на 24% ефективніше, ніж передбачає міжнародний стандарт нових суден. Коли вісім років тому проєктували лайнер Icon, ЗПГ був «новим паливом нового століття для будь-якого корабля».