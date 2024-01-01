У Копенгагені палає найстаріша біржа світу

У Копенгагені палає найстаріша біржа світу
В одній з найвідоміших будівель данської столиці — Старій фондовій біржі Копенгагену — спалахнула пожежа.

Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

У будівлі Берсен, яку добудували у 1625 році, розміщуються кілька офісів — людей вчасно евакуювали.

У Копенгагені палає найстаріша біржа світу


З собою вони виносили й історичні артефакти, аби врятувати їх від вогню.

У Копенгагені палає найстаріша біржа світу


«Палають 400 років нашої культурної спадщини», — прокоментував міністр культури Якоб Енгель-Шмідт.



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Теги: НП, світ
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