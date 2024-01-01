У Копенгагені палає найстаріша біржа світу
Сьогодні, 16:18
В одній з найвідоміших будівель данської столиці — Старій фондовій біржі Копенгагену — спалахнула пожежа.
Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
У будівлі Берсен, яку добудували у 1625 році, розміщуються кілька офісів — людей вчасно евакуювали.
З собою вони виносили й історичні артефакти, аби врятувати їх від вогню.
«Палають 400 років нашої культурної спадщини», — прокоментував міністр культури Якоб Енгель-Шмідт.
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Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
У будівлі Берсен, яку добудували у 1625 році, розміщуються кілька офісів — людей вчасно евакуювали.
З собою вони виносили й історичні артефакти, аби врятувати їх від вогню.
«Палають 400 років нашої культурної спадщини», — прокоментував міністр культури Якоб Енгель-Шмідт.
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