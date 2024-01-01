У Копенгагені палає найстаріша біржа світу





Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



У будівлі Берсен, яку добудували у 1625 році, розміщуються кілька офісів — людей вчасно евакуювали.







З собою вони виносили й історичні артефакти, аби врятувати їх від вогню.







«Палають 400 років нашої культурної спадщини», — прокоментував міністр культури Якоб Енгель-Шмідт.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одній з найвідоміших будівель данської столиці — Старій фондовій біржі Копенгагену — спалахнула пожежа.Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.У будівлі Берсен, яку добудували у 1625 році, розміщуються кілька офісів — людей вчасно евакуювали.З собою вони виносили й історичні артефакти, аби врятувати їх від вогню.«Палають 400 років нашої культурної спадщини», — прокоментував міністр культури

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