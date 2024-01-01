Знайшли волинянина, який викрав авто і втопив його в річці

Правоохоронці повідомили про підозру 24-річному ковельчанину, якийПро це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.Чотири рази судимого 24-річного жителя Ковеля підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч.2 ст. 289 КК України).За даними слідства, уночі 21 березня 2024 року молодик проник у салон автомобіля марки «ВАЗ-2107», припаркованого біля будинку на вулиці Володимирській у Ковелі, завів його методом замикання електропроводів та викрав.Згодом, не впоравшись із керуванням, на пішохідному мості через річку Турія він зіткнувся з парканом та з’їхав у воду.Авто зазнало пошкоджень, унаслідок чого його власнику завдано майнової шкоди.Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Ковельської окружної прокуратури.